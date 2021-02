Governo, Renzi: “Draghi miglior premier, saprà trovare via d’uscita da crisi”

“Penso che Draghi sia il miglior presidente del Consiglio per l’Italia, in particolare in questo momento. Draghi era presidente della Bce, è ammirato nel mondo. E’ la speranza del Paese”. Lo dice Matteo Renzi in una intervista alla Cnn. “L’Italia è un grande Paese ma ha bisogno di visione per uscire dalla crisi. Se si continuasse con la strategia del giorno per giorno – avverte il leader di Italia Viva – non saremmo in grado di creare una via d’uscita dalla crisi”. Molti “non hanno capito perché aprire la crisi”, dicendo “non è adesso il momento”. “Ma io – insiste Renzi – penso che fosse proprio questo il momento, per trovare la via d’uscita dalla crisi: Draghi sarà in grado di farlo”.