Firefox: un nuovo design è alle porte

A distanza di appena qualche settimana dagli ultimi aggiornamenti relativi a Google Chrome, anche il tenacissimo rivale Firefox si prepara a rivelare i contenuti della prossima versione del browser: quello che ci stupirà sarà innanzitutto l’interfaccia grafica, frutto di un design completamente riveduto e corretto.

L’applicazione di Mozilla, che continua a mantenere stabile il suo posto in classifica in merito ai browser più installati e affidabili, ha scelto di cambiare radicalmente il suo aspetto: l’ultimo restyling risale a circa quattro anni fa, con il lancio dell’interfaccia Photon (che ha permesso un look uniforme di tutte le versioni del browser, da smartphone, tablet o smart TV).

Un periodo di tempo sufficiente per maturare voglia di cambiamento, che possiamo già intravedere dall’ultima versione alpha di Firefox. Tra le modifiche visibili scopriamo un nuovo menu di navigazione, con feature smart che gli consentiranno di ‘imparare’ quali sono le scorciatoie e le opzioni che usiamo più spesso, lasciandole in primo piano per una rapida consultazione.

Cambia anche la gestione delle nuove tab, che potranno essere personalizzate scegliendo temi, sfondi e nuovi comandi chiamati “toggle” per adattare le grafiche delle pagine visitate alle nostre preferenze di lettura. E’ facile prevedere, inoltre, che verranno apportati cambiamenti al metodo di salvataggio delle pagine che vogliamo conservare tramite Pocket, e renderle più facilmente consultabili in un secondo momento.

Il rinnovamento dell’interfaccia si accompagna ad una stretta importante a vantaggio della sicurezza e della privacy, con l’introduzione di metodi per un tracciamento meno invasivo da parte dei cookie più persistenti (i cosiddetti supercookie), che possono seguire la nostra navigazione anche su più siti.

Dopo la rimozione del “temuto” Flash e il blocco degli indiscreti supercookie, novità cardine del recentissimo Firefox 85, Mozilla si prepara così a una primavera importante per il futuro del suo browser: se lo sviluppo del nuovo formato grafico procederà senza intoppi, potremo vederlo in funzione nella versione standard entro Aprile-Maggio 2021.