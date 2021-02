Parte la IV edizione del Festival del Cinema di Castel Volturno 2021.

Si inizia con il format DirettaMente Cinema dal 18 febbraio in streaming ore 18 sulla pagina Facebook della rassegna cinematografica.

Le novità dell’edizione 2021

Un’edizione rinnovata e ricca di appuntamenti per la quarta edizione della rassegna di cortometraggi e lungometraggi.

La manifestazione è in programma dal 25 al 30 ottobre 2021

Il Festival ha come fulcro principale la rassegna di film in concorso e fuori concorso e la selezione e premiazione dei cortometraggi e lungometraggi che partecipano al Bando Internazionale indetto dal Festival.

Diretta da Daniela Cenciotti è organizzata insieme a Paola Esposito e Emanuela De Marco.

“Abbiamo salutato da poco la scorsa edizione e già siamo pronte per la prossima. Tante idee, tanti progetti e il primo è riprendere gli incontri con i protagonisti del cinema. Una volta al mese per parlare di noi, dei film che si stanno girando in Campania e di festival in giro per il mondo.”

Nel primo appuntamento le interviste del direttore del Festival Daniela Cenciotti ai seguenti ospiti:

– Fabio Massa

-Jesus Martinez Tormo e Enrico Esposito

– Davide Campagna

-Emanuele Pisano

-Antonio Milo