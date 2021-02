Fedez e Francesca Michielin: “Sanremo? Siamo emozionati”

Francesca Michielin e Fedez saranno protagonisti della 71° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Chiamami per Nome”.

“Sono felice ed emozionata di tornare a Sanremo e di farlo con Federico” – dichiara Francesca Michielin, che aggiunge – “Ci siamo ritrovati dopo tanti anni dopo aver lavorato con Cigno Nero. Ci siamo ritrovati virtualmente nel 2020, cantando dai balconi. Abbiamo perciò deciso di tornare a lavorare insieme. La prima volta per me a Sanremo è stata un’emozione pazzesca, avevo 20 anni. Quest’anno sono piu grande e la vivrò come esperienza nuova: sarà un Sanremo particolare”.

Debutterà sul palco dell’Ariston, invece, Fedez. “Per me è tutto abbastanza nuovo, sto scoprendo ritualità di questa grande tradizione che sono fantastiche. Come ha detto Francesca ci siamo ritrovati casualmente in questo periodo. Abbiamo deciso di provare sessioni in studio del tutto nuove. Anche il metodo utilizzato per trovarci in studio, mettere in piedi un brano, ha una peculiarità dettata dal periodo che stiamo vivendo. E’ stato un momento di socialità importante: darsi appuntamento su zoom e poi vederci in studio ha rappresentato una boccata di ossigeno per una routine pesante. Sarà il primo sanremo per me: ansietta… ma voglia di vivere esperienza come tale e prendere tutto quello che c’è e e viverlo. Non c’è nessun progetto discografico mio da promuovere. Avevo esigenza di vivere questo momento come esperienza, senza alcun corollario.

Fedez e Michielin, Sanremo 2021

E sul brano in gara al Festival, la Michielin aggiunge:

“Chiamami per nome sarà inserito nel prossimo album. E’ una canzone che mi emoziona molto, non mi succede così automaticamente con le canzoni che canto. Mi viene la lacrimuccia: sono legata a questo pezzo e sono felice di portarlo sul palco dell’Ariston. Rispetto al passato, si evince una consapevolezza diversa, evoluzione testuale e musicale. Sarà un brano d’amore ma piu trasversale rispetto a Magnifico e Cigno nero. Avendo collaborato con il duetto anni fa, abbiamo proposto una struttura differente. Un brano pop inusuale e con arrangiamento minimale. Con un suono della mia infanzia che è un po’ cinematografico. Alle prove, con orchestra, ci siamo emozionati tantissimo”.

Anche Fedez dice la sua sul brano in gara al Festival

“Entrare in una stanza con 60 persone è un’emozione. Personalmente non ho mai suonato con orchestra così completa. Le prove sono andate bene, ho scoperto il rito dell’applausino. Sul brano la parte di testo di cui mi sono occupato affronta le tematiche basic d’amore, ma rifeltte un po’ le insicurezze del momento, soprattutto quando duettiamo insieme viviamo il privilegio della speranza. E’stato un lavoro di collettività molto bello. Per me è stata una boccata di ossigeno in questo momento dove non ci sia molto da fare”.

Fedez analizza il suo momento: la partecipazione al Festival sì, ma dopo non si sa cosa accadrà.

“Ho una visione diversa rispetto a quella di prima. La voglia di cambiare in qualche modo. È il periodo delle cose non ponderate dal mio punto di vista. Quando abbiamo scritto la canzone, non c’era la prerogativa del Festival. Poi abbiamo detto “perché no”? Dal mio punto di vista c’è la voglia di vivere questa esperienza mai vissuta. Sono andato a Sanremo con Lorenzo Fragola, appena uscito da X-factor. Pensai: “al suo posto non ce la farei mai”. Per come sono fatto io non sarei riuscito a gestirla. Anche oggi penso lo stesso. E’ la voglia di vivere un esperienza. Ma non so cosa ci sarà dopo. Nel passato ho fatto errore di darmi delle scadenze e mi sento di dire ai giovani di non farle. Proprio per evitare queste dinamiche, ho si 10 20 tracce pronte ma mi sembrava di ricommettere un errore che mi avrebbe precluso di godere questo percorso.

La Michielin poi spiega come è stata messa insieme questa idea di musica?

“Alessandro Mahmoud lo conosco da tanti anni. Abbiamo fatto questo viaggio in treno, parlando di musica, ci siamo conosciuti e ci siamo piaciuti. La nostra collaborazione è nata con Cheyenne, poco tempo fa. Compongo musica, non è facile per me lavorare così con autori che mi danno un pezzo così come avvenuto per il brano. Alessandro l’ha scritta in virtù di tanti discorsi che ci accomunano musicalmente. Come scrittore di melodie è fenomenale. A livello melodico è incredibile, mi ha insegnato molto e sono cresciuta a livello melodico. Con le persone che insegnano tanto vado d’accordo”.

Ci sarà qualche riferimento all’istanza per i lavoratori dello spettacolo?

FE “Per quanto riguarda l’istanza dei lavoratori, abbiamo idea ma non possiamo spoilerare”.

FM “Tutte le polemiche su Sanremo le ho trovate inutili: macchina che mette in moto persone che lavorano. Tanti artisti e tanti gruppi di lavoor in più. Quest’anno Sanremo sarà potente per questo”.

Come avete lavorato a distanza?

FE: “Ci siamo visti un po’ in studio. E’ stato un lavoro liscio. La problematica è stata un pezzettino di testo piccolo dove abbiamo trattato e trovato la soluzione dopo qualche settimana. Ci siamo divisi tra didattica e distanza e studio vero e proprio, con tamponi di rito. Non ho visto un disvalore nel lavorare a distanza via Zoom. Avere un appuntamento cosi per lavorare è stato fantastico, è il paradigma dei tempi che corrono. Non mi è dispiaciuto.

Progetti futuri di Francesca Michielin?

FM “Il 5 marzo esce Feat fuori dagli spazi. Progetto collettivo particolare, che celebra la coralità concepito a capitoli. Uscirà questa riedizione che all’interno che annovera il brano di Sanremo. E altri featuring come Colapesce. Dal 25 febbraio, che è il mio compleanno, uscirà il mio primo podcast a cui sto lavorando tantissimo che si interroga su cosa lottano le donne oggi. Inviterò sia donne che uomini, parlerò di vari temi.

Come il lockdown ha cambiato modo di intendere la musica e di ascoltarla?

FE “Ero fermo da un anno, durante il lockdown di marzo mi sono acchittato uno studio in casa. Poco prima ero andato da Davide Simonetta per le Feste di Pablo e ci siamo detti “Facciamola uscire”. Quell’inizio li ha dato via a diversi brani poi usciti. È stato per me un nuovo inizio musicale con iuna mentalità e filosofia diversa rispetto alla precedente”.

Sanremo senza pubblico…

FE “Ho già provato questa esperienza con il concerto in streaming per supportare Scena Unita. È diverso, cambia, ma in un momento come questo il segnale da dare è esserci. Tenere il faro acceso sulla musica e chi lavora per questo ambiente”.

FM “Ho fatto i primissimi live in streaming senza pubblico, a fine febbraio. E’stata un’esperienza surreale, quando Sali sul palco metà concerto lo fai tu e l’altra metà il pubblico. In questa situazione la salute e sicurezza va al primo posto. Canteremo pensando che ci sarà un super pubblico da casa. A proposito di concerti, in estate ho fatto un tour di 15 date, sold out e in sicurezza. Speriamo in estate si possano riproporre”.