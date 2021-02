Facebook Watch: il gadget per chattare dal polso

Facebook Watch, un gadget indossabile che permetterà ai suoi utenti un’interazione facile e immediata

Non si può negare che il mondo degli smartwatch, in tutte le loro varianti (smartband, fitness tracker, indossabili di lusso) sia un universo costantemente popolato da tante nuove idee di design, che hanno portato importanti produttori come Huawei, Xiaomi, LG e Samsung a dare il loro contributo a questo settore in questi ultimi anni.

Dopo aver coperto le esigenze di atleti appassionati di tecnologia con i fitness tracker, e degli utenti che vogliono abbinare allo smartphone un gadget da polso, è arrivata la necessità di dare risposta a un’altra richiesta nata dagli appassionati di social media: poter chattare comodamente dal proprio smartwatch, senza incorrere nei tipici problemi dati dalla presenza di schermi così piccoli e generalmente poco responsivi al tocco.

Facebook Watch: le caratteristiche

A questo penserà nientemeno che Facebook Watch, un gadget indossabile che permetterà ai suoi utenti un’interazione facile e immediata con i sistemi di messaggistica di proprietà del colosso dei social network: Messenger, WhatsApp e Instagram.

Lo smartwatch firmato Facebook integrerà un’interfaccia facilitata per inviare messaggi e foto con le 3 app menzionate, e a quanto pare avrà anche un occhio di riguardo per il fitness, grazie ad una piattaforma apposita per il rilevamento dell’attività motoria.

Il software di Facebook Watch, secondo le indiscrezioni, sarà incentrato su una versione custom di Android: data la scelta del sistema operativo, è quasi certo che lo smartwatch sarà di fatto un rivale di Apple Watch, anche se a prezzo molto più basso di quanto proposto dalla Mela: il dispositivo avrà un costo nella media e il ritorno economico per Facebook sarà garantito piuttosto dalla fornitura di app e servizi a pagamento.

Rimane quindi tutto da delineare il comparto hardware del dispositivo e soprattutto la data di debutto del gadget: Autunno o Inverno 2021? Non ci mancheranno di certo le occasioni per tornare a parlarne nei prossimi mesi.