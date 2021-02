Cyberpunk 2077: hackerata a sorpresa CD Projekt RED

Non c’è pace per Cyberpunk 2077, l’open world più atteso di tutto il 2020: dopo una serie di correzioni e bug fix volti a renderlo più dinamico e giocabile, l’ultima fatica di CD Projekt RED deve far fronte a un’altra emergenza che potrebbe compromettere ulteriormente la situazione dell’azienda.

La software house, negli ultimi giorni, è stata colpita da un attacco hacker estremamente invasivo, che ha messo a repentaglio la sicurezza dei codici sorgenti di alcune delle più importanti produzioni del brand, tra cui The Witcher 3, Gwent e ovviamente Cyberpunk 2077: il materiale sottratto dai server di CD Projekt RED è ora in mano di sconosciuti pirati informatici, che avrebbero inoltre compromesso la rete di sicurezza interna.

L’intento degli hacker è rilasciare i codici e i dati relativi al personale della casa produttrice alle riviste specializzate di settore, a meno che non si provveda al pagamento di un riscatto. Tra i documenti sottratti si troverebbero anche informazioni relative alla contabilità e ai rapporti con i partner finanziari di CD Projekt RED, oltre ai dati di gioco propriamente detti.

I dati personali degli utenti dovrebbero essere comunque in salvo: nessun giocatore, almeno per il momento, ha notato compromissioni delle informazioni personali e degli account associati alle proprie console o PC.

La motivazione sottostante l’attacco, oltre alla richiesta monetaria, può essere trovata anche nel modo in cui è stato percepito lo sviluppo e il lancio di Cyberpunk 2077: posticipato di diversi anni e pubblicato incompleto dal punto di vista della giocabilità, il gioco ha certamente alimentato un forte desiderio di vendetta da parte di chi è sentito deluso dall’attesa.

Anche il 2021 sarà un anno senza pace per CD Projekt RED? Senz’altro sarà molto difficile recuperare per intero la fiducia dei gamer, ancora alla ricerca di rimborsi e soluzioni per “riparare” un titolo difficilmente giocabile sulle console old gen: restiamo sintonizzati per scoprire come reagirà la casa polacca alle critiche sempre crescenti.