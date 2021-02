Covid Italia, oggi 13.189 contagi e 477 morti: bollettino 3 febbraio

Sono 13.189 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 3 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 477 morti che portano il totale a 89.820 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid-19. Sono 279.307 i tamponi eseguiti in 24 ore tra molecolari e antigenici: il tasso di positività è al 4,7%. Diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 2.145, con un calo di 69 unità.

I dati regione per regione:

Veneto – Sono 629 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 3 febbraio. Si registrano altri 57 morti, come reso noto dal presidente della regione Luca Zaia nel consueto punto stampa. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 39.047 tamponi.

Basilicata – Sono 68 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, tutti riguardanti residenti in Basilicata, su un totale di 789 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nella stessa giornata risultano due morti (si tratta di persone residenti a Grumento Nova e Lavello) mentre i lucani guariti sono 42.

Piemonte – Oggi 819 nuovi casi di coronavirus. Sono 25 i decessi di persone comunicati dall’Unità di Crisi della Regione.



Toscana – Sono 551 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Toscana secondo il bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 21 morti.

Valle d’Aosta – Un nuovo decesso e 11 nuovi contagi da Covid 19 in Valle D’Aosta. Lo rende noto il bollettino di aggiornamento sanitario della Regione.

Campania – Sono 1.539 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania. Da ieri sono stati registrati altri 17 morti.

Puglia – Sono 1.044 i contagi da coronavirus in Puglia resi noti oggi sulla base di 10.793 test. Da ieri, secondo il bollettino della regione, sono stati registrati 46 morti.

Lazio – Sono 1.164 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio secondo i dati di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 49 morti.



Friuli – Sono 499 i contagi da coronavirus resi noti gggi in Friuli Venezia Giulia su 8.502 tamponi molecolari, con un tasso di positività del 5,86%. Da ieri sono stati registrati altri 17 morti, a cui si aggiungono 10 pregressi di data antecedente il 28 gennaio.

Sardegna – Sono 143 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 7 morti.

Abruzzo – Sono 449 i nuovi casi positivi al Covid 19 registrati oggi, 3 febbraio, in Abruzzo e salgono così a 43.663 i casi registrati dall’inizio dell’emergenza. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 109, di cui 10 in provincia dell’Aquila, 37 in provincia di Pescara, 33 in provincia di Chieti e 29 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi e sale a 1482 (di età compresa tra 59 e 89 anni, 2 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Chieti).