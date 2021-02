Coronavirus, 17.455 nuovi casi e 192 morti: bollettino 28 febbraio

Sono 17.455 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 192 morti. I tamponi sono stati in tutto 257.024. Il tasso di positività sale al 6,7%. Crescono i ricoveri in terapia intensiva di 15 unità, portando il numero totale a 2.231. Salgono anche i ricoveri di persone con sintomi da Coronavirus di 266, portando il totale a 18.638. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 6.847. Da inizio pandemia il totale delle vittime è stato di 97.699 morti.

I dati delle Regioni



Toscana – Sono 1.068 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 28 febbraio. Registrati inoltre altri 13 morti. 1.037 i casi confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico, che portano così il numero totale a 156.235 nella regione dall’inizio della pandemia da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 133.518 (85,5% dei casi totali).

Basilicata – Sono 104 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 28 febbraio. Nessun nuovo decesso registrato. 1.389 il totale dei tamponi molecolari registrati ieri nella regione. Nelle scorse 24 ore non risultano decessi. I lucani guariti o negativizzati sono 19. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi sono Matera (16), Sant’Arcangelo (15), Potenza (14).

Lazio – Sono 1.341 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 28 febbraio, secondo i dati diffusi dalla Regione. Da ieri si registrano altri 12 morti. “Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (+3.922) e quasi 20 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.341 casi positivi (-6), 12 i decessi (-8) e +1.192 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è sotto al 4%”, le parole dell’assessore Alessio D’Amato. “I casi a Roma città sono a quota 500”, aggiunge.

Puglia – Su 7692 test per l’infezione da coronavirus sono stati registrati 1.053 nuovi casi positivi. Sono stati registrati 16 decessi: 5 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Sardegna – Sono 77 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 5 morti. Nelle ultime 24 ore i tamponi sono stati 2.510 per un totale di 761.789 test. In tutto nell’isola i positivi sono 41.191. Il tasso di positività è del 3%.

Friuli – Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.141 tamponi molecolari sono stati rilevati 242 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,70%. Sono inoltre 1.196 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 99 casi (8,28%). I decessi registrati sono 7; i ricoveri nelle terapie intensive sono 61 mentre quelli in altri reparti risultano essere 361. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Valle d’Aosta – In Valle d’Aosta si registrano 33 nuovi positivi al coronavirus e resta invariato il totale dei morti a 415. Secondo il bollettino della Regione sono 8.054 i contagi totali. I guariti sono 3 in più, ovvero 7.465 da inizio pandemia. I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono stati 365, con il dato complessiva che tocca quota 77.627.

Calabria – Sono 160 i nuovi contagi da Coronavirus nella Regione secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri tre morti. I tamponi eseguiti sono stati in tutto 583.901. I dimessi e guariti sono stati 197.