Combattimento tra galli, un uomo ucciso a coltellate. Da un gallo

In un combattimento tra galli, un uomo è morto accoltellato. Da uno dei due galli. E’ accaduto in India, nel villaggio di Lothunur, nello stato di Telangana, come riferisce la Bbc. L’uomo, proprietario di uno dei galli, ha legato attorno alla zampa dell’animale una lama di circa 7 centimetri. Il gallo ha cercato di fuggire e ha finito per accoltellare il proprio padrone all’altezza dell’inguine. Il fendente si è rivelato fatale e l’uomo è deceduto. La polizia è sulle tracce di una quindicina di persone, presenti al combattimento clandestino. Il gallo, inizialmente portato in commissariato, è stato successivamente trasferito in una fattoria. Secondo il New England Express, il gallo è destinato a comparire in tribunale nell’ambito dell’esibizione delle prove, non come imputato.