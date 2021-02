Che Dio ci aiuti 6: la puntata del 18 febbraio

Nuovo appuntamento Che Dio ci aiuti 6 giovedì 18 febbraio alle 21.25 su Rai1.

Trama e anticipazioni di Che Dio ci aiuti

Nel primo episodio dal titolo Chi è senza peccato? Ginevra, appena tornata in convento, lascia Nico senza dargli spiegazioni: ma il ragazzo non si dà per vinto e fa di tutto per andare fino in fondo alla questione.

Azzurra e Penny nel frattempo aiutano Monica a prendere consapevolezza dei suoi sentimenti per Nico, mentre suor Angela accoglie un giovane seminarista in convento.

A seguire nell’episodio Il regalo più bello, la frequentazione tra Primo ed Erasmo risveglia la gelosia di suor Angela.

Nico si sente in colpa per quello che è successo a Ginevra e si confida con Monica, mentre lei fa di tutto per uscire dalla “friendzone” e mostrargli i suoi sentimenti. Carolina, invece, si sente in colpa nei confronti di Ginevra