Celebrity Hunted – Caccia all’uomo: il cast della seconda stagione

Amazon Prime Video ha reso noto il cast della seconda stagione del reality thriller Amazon Original italiano, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo.

Grandi consensi ha ottenuto la prima stagione, che ha debuttato a marzo 2020 con un prodotto innovativo. La prima edizione fu vinta dalle coppie Claudio Santamaria – Francesca Barra e Fedez Luis Sal. Questi ultimi due riuscirono a sfruttare anche lo spostamento in barca nel tratto compreso tra Monopoli e Polignano.

Grande attesa, quindi, per la nuova stagione che porterà sullo schermo sette personaggi di spicco del panorama che cercheranno di non farsi catturare!

La seconda stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2021.

Celebrity Hunted – Caccia all’uomo: il format

E’ un real-life thriller che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia.

Dovranno mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per 14 giorni, con limitate risorse economiche.

A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti. Ma anche esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari.

I ‘cacciatori’ potranno utilizzare qualsiasi mezzo legale per rintracciare le celebrità come ad esempio, tracciamenti telefonici, telecamere di videosorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazione utili per la “caccia”.

I protagonisti della seconda edizione

I protagonisti della seconda edizione di Celebrity Hunted saranno: Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Elodie, M¥ss Keta, Diletta Leotta, Achille Lauro, Boss Doms.