Caldo anomalo e pioggia nel weekend 6-7 febbraio

Fino a sabato l’Italia sarà letteralmente spaccata in due. Se il Nord dovrà fare i conti con un continuo flusso umido che favorirà la formazione di nebbie diffuse, localmente fitte e un drastico aumento dell’inquinamento atmosferico, al Centro-Sud l’anticiclone africano, in espansione in questi giorni, raggiungerà la massima potenza, favorendo un caldo fuori stagione con picchi di 27°C. Venerdì e sabato sono attesi i valori più elevati, con punte di 27°C sulle zone interne di Sardegna e Sicilia, localmente anche di più in Sicilia. Il team del sito www.ilmeteo.it avverte che per quanto riguarda il caldo anomalo gran parte delle città centro-meridionali potranno assaporare i primi profumi di primavera. Basti pensare che ad esempio a Firenze, Roma, Terni, Caserta, Napoli, ma anche a Foggia e Taranto si toccheranno punte di 19-20°C, fino a 22°C invece in Calabria, come a Cosenza. Come detto al Nord la situazione sarà diversa, benché anche qui le temperature siano attese in leggero aumento, fino a 12-13°C sulle grandi città. Il flusso più umido, associato all’aumento della pressione, che interesserà le regioni settentrionali, favorirà la presenza di un cielo grigio con nubi basse, qualche pioviggine e pure della nebbia. Venerdì e sabato ad esempio saranno due giornate in cui quest’ultima potrebbe farla da padrone su svariate zone della Pianura Padana e con essa aumenteranno anche inquinamento e smog: i gas inquinanti, infatti, resteranno bloccati nei bassi strati dell’atmosfera, peggiorando così la qualità dell’aria che respiriamo con conseguenti problemi alle vie respiratorie.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 4. Al nord: cielo coperto, qualche pioviggine occasionale. Al centro: cielo via via più coperto ovunque. Al sud: più coperto su Campania, Basilicata e Puglia, sole altrove.

Venerdì 5. Al nord: cielo coperto, possibili nebbie, piogge in Liguria e sul Friuli. Al centro: prevalenza di sole, clima mite. Al sud: cielo coperto sulla Puglia meridionale, sole altrove. Clima primaverile.

Sabato 6. Al nord: nebbie diffuse o cielo coperto. Al centro: bel tempo, clima mite. Al sud: sole prevalente, Primavera.

Domenica perturbata con piogge via via diffuse su tutta Italia.