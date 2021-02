Buongiorno Amore: il nuovo singolo di Micaela

E’ disponibile in radio e in digitale “Buongiorno amore”, il nuovo singolo della cantante Micaela.

Il brano è stato scritto per lei da Anna Chiara Zincone e Fabio Vaccaro.

Canzone che esce a dieci anni dalla partecipazione dell’artista di origini calabresi al 61esimo Festival di Sanremo: con il brano “Fuoco e cenere”, si classificò prima al televoto nazionale e seconda nella classica generale nella sezione ‘Giovani’.

Il nuovo singolo di Micaela

“Buongiorno amore” rappresenta un connubio fra elementi classici e pop.

Riprende la tematica delle relazioni d’amore complicate, già affrontata con il singolo di successo “Splendida stupida”.

Con un linguaggio più semplice e lineare, il brano affronta il tema di un rapporto difficile, trasversale e non di genere.

Al contempo profondo e romantico, che non si interrompe nel tempo ma sopravvive alle mille difficoltà, immergendosi in una rinnovata profondità.

“A 10 anni dal mio Festival di Sanremo con ‘Fuoco e cenere’ torno con un brano romantico che racconta una storia d’amore complicata.

Un amore che va oltre lo spazio e il tempo, che ha un inizio e mai una fine, come dice il testo, come se i protagonisti fossero legati in maniera indissolubile.

Credo che molti si possano ritrovare nel brano perché nessuno è immune dal rischio di un amore travagliato” commenta Micaela, che aggiunge: “L’intensità emotiva, che spero di riuscire a trasmettere, è il filo conduttore attraverso cui voglio lanciare un messaggio positivo di speranza e di amore che si traduca in un forte sentimento nei confronti dell’altro.

Le relazioni diventano complicate perché spesso, nella quotidianità, ci si spaventa di affrontare determinati argomenti.

Credo che il dialogo e l’ascolto in una coppia siano fondamentali e che, a volte, bisogna sapere “disinnescare”, per poi affrontare razionalmente i problemi e le necessità dell’altro.

Rimanere insieme non deve essere una scelta di comodo ma motivata da forti emozioni positive.“

Buongiorno amore: il testo della canzone

Sai certe storie non hanno fine soltanto inizi

Ma noi senza accorgerci siamo sempre più distanti

E fare l amore soltanto di notte per poi non parlare più

Finché il giorno ritorna per sovrascrivere nuovi ricordi da cancellare o tenere

Nascosti bene

*Chorus*

Non ci siamo detti mai un addio

Neanche quando sei andato via

Noi sappiamo solo perderci

Per poi trovarci ancora qua dove niente è andato perso

Qua nonostante tutto

Sai certe storie non hanno fine soltanto inizi

Ma adesso ballando sul freddo confine

Tra incertezze e verità

Diamo al nostro silenzio il tempo di illuderci

Che sia normale farsi del male e guardare un film insieme

*Chorus*

Non ci siamo detti mai un addio

Neanche quando sei andato via

Noi sappiamo solo perderci

Per poi trovarci ancora qua dove niente è andato perso

Qua nonostante tutto

Ricominciare da zero

E quel che sarà sarà

Per me, per te

Buongiorno amore

*Chorus*

Non ci siamo detti mai un addio

Neanche quando sei andato via

Noi sappiamo solo perderci

Per poi trovarci ancora qua dove niente è andato perso qua

Buongiorno amore