Benessere Italia, Maggino: “Mobilità elemento di coesione territoriale”

La mobilità come elemento “di coesione territoriale”. Così Filomena Maggino, consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuta alla presentazione del manifesto dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (Angi) sulla smart mobility, destinato al decisore pubblico come contributo e linea guida per la mobilità del futuro.

“Il concetto di mobilità è da sempre inserito all’interno delle necessità e opportunità individuali – dichiara Maggino – d’altra parte i trasporti, siano essi locali o ad ampio raggio, rappresentano una struttura strategica per lo sviluppo produttivo di una società ma anche elemento che consente di promuovere l’identità che una comunità costruisce sul territorio. La Cabina di regia Benessere Italia su tale riflessione ha avviato un duplice percorso legato in primis al concetto della mobilità come servizio al cittadino e in secondo luogo come attività di monitoraggio e di ascolto territoriale per contrastare il possibile degrado sociale ed ambientale delle periferie e delle aree interne del Paese”.

Tale percorso, continua Maggino, “è stato costruito con molteplici attività di coordinamento e di ascolto delle realtà leader nel settore in Italia con l’obiettivo principale di rilevare un’equa distribuzione dell’abitare di qualità, l’equa promozione della qualità della vita, la conservazione e la valorizzazione delle identità dei territori, e in secondo luogo di analizzare e completare la riflessione con i nuovi modelli di mobilità urbana: dal delivery per quanto riguarda le merci, allo spostamento individuale attraverso la micromobilità”.

“La mobilità intesa come coesione territoriale è frutto di un coordinamento ampio ed inclusivo in cui la cittadinanza attiva gioca un ruolo importante che, consentendo il confronto e la valutazione delle migliori soluzioni rispettose dell’habitat di vita, promuove una cultura del servizio territoriale integrato e di valore per la comunità e il territorio di riferimento”, conclude Maggino.

Per il presidente dell’Angi, Gabriele Ferrieri, “siamo lieti di aver potuto dare il nostro prezioso contributo sul tema della mobilità del futuro legata alla sostenibilità e al mondo delle smart city”.