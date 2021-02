Assalto al Congresso Usa, 370 dipendenti chiedono condanna Trump

Sono 370 i membri dello staff del Congresso Usa che hanno scritto una lettera aperta ai senatori per chieder loro di considerare il trauma vissuto durante l’assalto al Congresso e perché agiscano in modo che il presidente Donald Trump venga condannato ”per il nostro bene e per il bene del Paese”.

“Facciamo parte dello staff del Senato Usa e della Camera dei rappresentanti Usa, dove è nostro onore e privilegio servire il nostro Paese e i nostri concittadini americani. Scriviamo questa lettera per condividere i nostri punti di vista ed esperienze, non quelle dei nostri datori di lavoro. Il 6 gennaio del 2021 il nostro posto di lavoro è stato attaccato da una folla violenta che ha cercato di interrompere il conteggio dei voti. La folla è stata incitata dall’ex presidente Donald Trump e dai suoi alleati politici, alcuni dei quali vediamo ancora tutti i giorni nei corridoi al lavoro”, si legge nella lettera.

“In qualità di dipendenti del Congresso, non possiamo votare se condannare Donald Trump per il suo ruolo nell’incitare il violento attacco al Campidoglio, ma i nostri senatori sì. E per il nostro bene e per il bene del Paese che chiediamo che votino per condannare l’ex presidente e impedirgli di ricoprire altre cariche”, prosegue la missiva rilanciata dalla Cnn. Secondo gli organizzatori dell’iniziativa, a firmare la lettera sono dipendenti di oltre 100 uffici della Camera, 15 uffici del Senato e 10 diverse commissioni.