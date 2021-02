Amarsi è un Miracolo: il nuovo singolo di Alberto Urso

Alberto Urso torna con un nuovo singolo, “Amarsi è un Miracolo”, su etichetta Polydor/Universal Music.

Il brano è una ballata scritta da Alberto insieme a Daniele Coro e Diego Mancino. La produzione è di Daniele Coro.

“Amarsi è un Miracolo” parla della forza dell’amore che supera sempre ogni avversità, “Ci sono dei momenti nella vita in cui devi fare delle scelte importanti e il più delle volte difficili che ti portano ad allontanarti dalla persona che ami” racconta Alberto “Se però è vero amore, quando si torna, tutto magicamente ricomincia come se non ci si fosse mai separati”. Alberto la interpreta con la sua voce potente e unica, capace a trasmettere come sempre forti emozioni.