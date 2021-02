Amadeus: “Sarà un Sanremo difficile ma dobbiamo regalare spensieratezza”

“Resta la nostalgia di quei assembramenti e di quella normalità. E’ stato un Sanremo bellissimo ma penso al prossimo” – dichiara Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2021. “Non mi guardo mai indietro, nn vedo mai qualcosa del passato perché penso che abbiamo ancora tanto da fare. Voglio rendere questo Festival, unico nel suo genere. Ma vorremmo che il prossimo torni alla normalità. Deve essere unico perché può creare all’interno dell’Ariston uno spettacolo degno degli ultimi Festival”.

Sulla prossima kermesse aggiunge

“Io e Fiorello siamo consapevoli: dobbiamo trovare equilibrio tra pagine del protocollo e lo show. Milioni di persone si distrarranno per cinque sere e dobbiamo pensare a un momento di spensieratezza per tutti coloro che ci seguiranno stando a casa con le famiglie. Abbiamo il dovere di regalare cinque serate di distrazione. Sperando sia il segnale di una piccola rinascita: da qui dobbiamo ripartire. Sono sicuro che da marzo in poi possiamo vedere uno spiraglio. Mi piacerebbe pensare che torni la musica”.

E riguardo lo show musicale aggiunge

“L’Ariston dirà essere luogo di gioia e al centro del festival. Tutti coloro che saranno sul palco diventano fondamentali per regalare gioia al pubblico. Voglio che possa essere ricordato come segno di rinascita e con un grande show. Tutti stiamo lavorando perché questo accada. Ognuno è un tassello fondamentale per la riuscita. E’un Sanremo difficile, ma abbiamo il dovere di sorridere e regalare spensieratezza. La musica non si ferma mai, e mi piace ricordarlo per Sanremo 2021”.