Altre attività da fare in casa: intrattenimento e dintorni

Pensate di averle provate già tutte? Conoscete a memoria il catalogo Netflix, poi quello di Prime Video e ora anche quello di Disney+?

Avete sfornato pizze che il forno a legna sotto casa “ve spicciava la laniccia da sotto ar divano”?

Avete costruito puzzle, videochiamato tutti i parenti fino alla terza generazione, sistemato casa con tanto di trasloco da una stanza all’altra di vecchie cassettiere, svuotato l’armadio dalle cose che non usate più, sistemato i dischi in ordine alfabetico e poi tematico e poi di genere, letto decine di libri di manualistica e mille altre attività?

No, fidatevi non le avete provate tutte.

Almeno, non finché non avrete provato a giocare su piattaforme come Casino777 o non avrete giocato una partita a Risiko online.



Come dite? Non sapete di cosa stiamo parlando? Benissimo, dato che è proprio per spiegarvelo che nasceranno le prossime righe.

Continuate a leggere e sarete cintura nera dei precedenti due argomenti!



UN CASINò, Sì, MA…ONLINE!

Se la nostra passione è il gioco d’azzardo, se abbiamo battezzato tutti i casinò presenti sul suolo italico, se sentiamo la mancanza delle loro sale, dei loro tavoli coperti di panni verdi, dell’adrenalina data da un croupier, ecco che potremmo aver voglia di testare un casinò online.

Ma di cosa parliamo, quando parliamo di casinò online? Semplice: si tratta di piattaforme che fanno dell’azzardo il loro pane, che vi mettono a disposizione tante varianti di poker, di baccarat, di black jack e di roulette e che non mancano certo di proporvi i migliori titoli di slot machine sul mercato, siano esse classiche e molto conosciute, siano esse delle proposte completamente nuove e originali.

Ovviamente, come per quasi qualsiasi cosa a questo mondo, le offerte per diventare nuovi clienti di questi siti non mancano: parliamo di golosi bonus di benvenuto e di promozioni speciali. Insomma, il messaggio che vi vogliamo passare in queste poche righe è senza dubbio che ce ne sono per tutti i gusti.

E se non volete giocare con soldi veri? Niente paura: i maggiori siti vi daranno la possibilità di impratichirvi con le versioni demo dei giochi, così da fare la mano e diventare degli assi, prima di, chi lo sa, tentare la sorte azzardando una posta in palio.



LA VERSIONE ONLINE DI UN GIOCO STORICO

Se il gioco è sempre e comunque il vostro pallino, potreste dedicare delle ore alla versione online di Risiko! Disponete sui vostri stati i vostri carri, studiate una tattica e una strategia e poi lanciatevi nel gioco, certi di trovare, assieme a voi, tanti altri appassionati che, da tutta Italia, desiderano divertirsi passando qualche ora “giocando alla guerra”. Piccola nota a margine, per un po’ di colore: mentre giocate avrete la possibilità di chattare con gli altri giocatori, ma non fatevi intimidire! Il gioco si può surriscaldare presto a suon di attacchi e di “sdadate”, quindi non fate troppo caso a quello che diranno di voi qualora la fortuna non vi volterà le spalle nel bel mezzo di un attacco!



Non ci resta che augurarvi un buon divertimento, con questi giochi online!