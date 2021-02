15 film da vedere a San Valentino 2021 (per chi odia San Valentino)

San Valentino: 15 film da vedere che non parlano d’amore

San Valentino? Bleah! Arriva, puntuale, la festa degli innamorati e voi siete irrimediabilmente single?

Non disperate, piuttosto pensate ai vantaggi che il vostro status comporta: per gli uomini ciò si traduce in nessun conto salato al ristorante, comode tute indossate al posto di quei jeans strettissimi e di quelle camicie che tradiscono quel po’ di pancetta accumulata durante lockdown, zone rosse e mezze quarantene.

In più, niente mazzo di fiori da comperare. Volete mettere? E pure le donne ci guadagnano: eviteranno di indossare quella lingerie sexy ma scomoda (e di fingere il mal di testa a fine serata se il tipo si rivelasse noioso).

In pratica, le tasche di voi uomini vi saranno riconoscenti – i fiorai un po’ meno – e bye bye ad una notte di passione.

Se poi, come il Leonardo Pieraccioni de Il paradiso all’improvviso o i John e Jeremy di 2 single a nozze, siete single convinti, per nulla attratti dalla prospettiva di una relazione seria e duratura, allora una festa al bacio come San Valentino non vi farà né caldo né freddo.

Quale modo migliore per vivere la serata simbolo delle coppiette innamorate (oltre a quell’imperdibile posticipo di campionato) se non (ri)guardare un film in cui l’amore è solo un’illusione, un’assurda bugia, oppure distrarsi, per non meditare sulla propria misera condizione, con una di quelle pellicole completamente estranee a baci e rose rosse?

Non solo manifesti di una pochezza affettiva sul grande schermo: i 15 titoli che seguiranno sono perfetti esempi di un cinema avaro di smancerie e frasi sdolcinate.

Potrebbe bastare l’intera (o quasi) filmografia dedicata all’agente 007, single incallito alla perenne ricerca del piacere usa e getta, agitato sì ma senza mescola sentimentale.

E invece no, sarebbe troppo facile fermarsi al doppio zero dell’intelligence britannica.

Se vi aspettate di trovarci Se mi lasci ti cancello (un film geniale con un titolo italiano davvero deludente e approssimativo), siete sulla cattiva strada. C’è troppo amore tra Jim Carrey e Kate Winslet lì, nonostante le bizze delle loro memorie.

1) Il Vedovo

“La mia Elvira non c’è più!”. Nessuno più falso del commendatore Nardi, arrivista e mediocre imprenditore impersonato ne Il vedovo da un inarrivabile Alberto Sordi. Sposato con la ricca affarista Elvira Almiraghi (fantastica Franca Valeri), data per dispersa in un disastro ferroviario, Nardi assaporerà lo status di vedovo (e unico erede della donna) fino alla ricomparsa della moglie, che tornerà così dal suo “cretinetti” sempre più infelice e indebitato. Riavutosi dalla beffa, il protagonista organizzerà nei minimi dettagli l’omicidio della consorte. Fallirà ancora, rimanendo egli stesso vittima del proprio diabolico piano.

2) Trappola di cristallo

John McClane, oltre a coltivare rapporti non proprio idilliaci con terroristi e invasati, non ha fortuna nemmeno in amore. Nel film esordio del poliziotto in canotta – Trappola di cristallo, diretto da John McTiernan – Bruce Willis presta il volto al protagonista giunto a Los Angeles per passare il Natale in famiglia e per scacciare via lo spettro della separazione con la moglie Holly. La crisi matrimoniale sarà invece l’ultimo dei problemi di McClane all’interno del grattacielo Nakatomi.

3) Lo sciacallo – Nightcrawler

Il Lou Bloom dell’allampanato Jake Gyllenhaal è uno dei personaggi più spregevoli e privi di empatia della storia del cinema. Un reporter che – a proposito di amore – pretende di inserire prestazioni sessuali e sentimenti all’interno di accordi professionali basati sul ricatto. Un vero e proprio sciacallo, attirato solo dal denaro e dalla smania di successo. Forse non è neppure un essere umano, quindi è il partner ideale per sopravvivere a San Valentino (sempre che non fiuti un possibile guadagno dalla vostra dipartita, magari filmandola in diretta).

4) Vizio di forma

Sesso, droga, paranoia, omicidi, sparizioni e le note country di Neil Young: Vizio di forma è un noir bizzarro, avvolgente, per nulla imprigionato nei cliché del genere. Perché merita un posto di diritto nella guida dei film per chi odia San Valentino? Per la sfuggente e disinibita Shasta (Katherine Waterstone), ex del detective Larry “Doc” Sportello (uno stralunato Joaquin Phoenix) cui si rivolge per ritrovare una persona scomparsa, consapevole (e per tale motivo è una monumentale stronza) dei guai in cui si ficcherà il private eye nato dalla penna di Thomas Pynchon. Dirige Paul Thomas Anderson.

5) Il gaucho

Vittorio Gassman ripesca il suo Bruno Cortona (l’irresponsabile quarantenne de Il sorpasso) e lo spedisce a Buenos Aires ne Il Gaucho, commedia diretta da Dino Risi, dotata di una rara cattiveria che non risparmia la gente dello spettacolo e gli emigrati italiani nel sud America. Si ride, e tanto, anche amaramente (basti pensare al personaggio di Nino Manfredi). E poi c’è Gassman, cinico e laido in modo davvero superbo.

6) Thelma & Louise

Inno femminista in cui il rapporto di coppia ci fa davvero una figuraccia (e, ad eccezione dell’ispettore Harvey Keitel, anche i personaggi maschili). Thelma & Louise è un classico del cinema anni ’90 diretto da Ridley Scott e magistralmente interpretato da Susan Sarandon e Geena Davis. Al loro posto avremmo potuto vedere Michelle Pfeiffer e Jodie Foster.

7) Closer

L’amore bugiardo raccontato attraverso gli intrecci sentimental-fedifraghi di due coppie. In Closer chi ama a prima vista tradisce ad ogni sguardo, a cominciare da Jude Law per finire a Natalie Portman. Menzogne, scappatelle e identità nascoste che vi faranno venir voglia di restare single a vita.

8) Perfetti sconosciuti

Se è vero che una telefonata allunga la vita, un messaggino sullo smartphone può rendertela piuttosto amara. Paolo Genovese, con Perfetti sconosciuti, raduna il cinema italiano attorno ad un tavolo e architetta un gioco al massacro che uccide l’amore di coppia. Ipocrisia, tradimenti e gnocchi: la ricetta perfetta su come fuggire da San Valentino. Attenti però alle bizze lunari.

9) Una notte da leoni

Quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas. Lo sanno bene i protagonisti del demenziale Una notte da leoni diretto da Todd Phillips, coinvolti nell’addio al celibato più assurdo di sempre. Una due giorni fra Mike Tyson, spogliarelliste, tigri e bebè in cui lo spasso è un tantino esagerato. Dall’altro capo del telefono, intanto, fidanzate e future mogli non sospettano di nulla. Il film ideale per cancellare San Valentino e vivere nel mito di Alan.

10) L’amore bugiardo – Gone Girl

Come ti incastro il maritino traditore. Da un romanzo di Gillian Flynn, adattato da David Fincher, ecco la furbata machiavellica messa a punto dall’algida Amy (Rosamund Pike), che tutti danno per scomparsa, forse uccisa dal compagno un po’ tonto Nick (Ben Affleck). Nessun delitto passionale – a parte un amico di lei (e da lei) sgozzato, ma vabbè – bensì una trappola criminale progettata nei minimi dettagli in cui far cadere il consorte, reo di aver avuto una scappatella. Provateci voi a dire no a Emily Ratajkowski.

11) Proposta indecente

Tutti ne escono con le ossa rotte da Proposta indecente, il film del ’93 diretto da Adrian Lyne: non ci fa una gran figura la Diana di Demi Moore e neppure il molle e cornificato David di Woody Harrelson, per non parlare poi dell’affascinante sì ma patetico miliardario di Robert Redford. Un film che vi farà sembrare San Valentino il festival dell’ipocrisia, complice un finale che sa di buffonata.

12) Yuppies

Per un San Valentino da ridere, spensierato e molto, molto anni ’80. Chi meglio dei giovani rampanti della Milano da bere? Christian De Sica è un dentista abituato a “castigare” le proprie assistenti, Massimo Boldi un notaio che si concede una scappatella (che gli costerà caro), Ezio Greggio un playboy incallito, Jerry Calà un pubblicitario alle prese col capo libidinoso. In questo instant movie diretto da Carlo Vanzina sarete al sicuro da mazzi di fiori e scatole di baci Perugina. Nel sequel il dentista Sandro svelerà addirittura di aver avuto “una mezza cosa” con una giovanissima Kim Basinger, passata per Milano anni prima di esplodere come star hollywoodiana.

13) Revolutionary Road

Uno di quei titoli che vi farà detestare San Valentino. Un ritratto impietoso dell’ipocrisia borghese anni ’50 firmato da Sam Mendes. Tutto all’apparenza è perfetto per i coniugi Frank e April Wheeler (i “titanici”, in tutti i sensi, Leonardo DiCaprio e Kate Winslet) ma è solo la facciata posticcia di una crisi di coppia irreversibile che sfocerà in tragedia.

14) Millennium – Uomini che odiano le donne

Lisbeth Salander è il volto ideale di questa carrellata di film anti-San Valentino: la problematica ma abile hacker sulla sua strada incontra solo uomini schifosi o sbagliati, che sia un tutore legale intenzionato a ricattarla sessualmente o un valido giornalista (il Mikael Blomkvist di Michael Nyqvist o, nella versione remake, di Daniel Craig) con cui si illude di poter instaurare una relazione. Come paladina dark-punk ci prendiamo Rooney Mara, con la sua costosa giacca di pelle comprata per regalo e finita nel secchio della spazzatura. Più infelici di così a San Valentino…

15) Il buono, il brutto, il cattivo

Nel cinema di Sergio Leone (fatta eccezione per C’era una volta il West), i personaggi sono quasi tutti maschili e corrono solo dietro ai dollari. Ragion per cui un cult dello spaghetti western come Il buono, il brutto, il cattivo è il film ideale per un single convinto: duelli al sole, egoismi, risse e l’eroe, il biondo Clint Eastwood, che è icona dell’uomo solitario.