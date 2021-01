Da venerdì 8 gennaio sarà in radio “FACILE”, il nuovo singolo di ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI estratto da “D.O.C. Deluxe Edition”, il progetto discografico contenente tutti i brani dell’album “D.O.C.” (certificato platino) più 6 nuove canzoni tra cui “SEPTEMBER”, brano in cui ZUCCHERO duetta con STING.

“D.O.C. Deluxe Edition” è disponibile in formato DOPPIO CD, TRIPLO VINILE COLORATO, DIGITALE e in formato TRIPLO VINILE NERO AUTOGRAFATO (ques’ultimo solo in edizione limitata e in esclusiva per Amazon). Oltre “September” e “Facile” gli altri brani inediti sono “Non illudermi così”, rivisitazione del brano “Don’t Make Promises” riscritto per l’occasione da Zucchero con un testo in italiano, “Wichita Lineman”, cover del brano di Jimmy Webb, e gli inediti “Succede” e “Don’t cry Angelina”.