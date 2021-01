Vittoriana Abate: “Al mio maestro Bruno Vespa devo tutto”

È una conduttrice brillante, amata e apprezzata dal pubblico di Raiuno.

Vittoriana Abate, salernitana con in tasca una laurea in Giurisprudenza conseguita con il massimo dei voti, in veste di giornalista e inviata di Porta a Porta, lo storico talk condotto da Bruno Vespa, ha seguito i casi di cronaca nera più noti del nostro Paese e le vicende politiche più intricate.

Ha visitato i Santuari e luoghi di culto più importanti del mondo: Lourdes, Fatima, Medjigorie solo per citarne alcuni.

A dicembre per il secondo anno consecutivo, Vittoriana Abate, ha condotto “In memoria di Giovanni Paolo II” con Domenico Gareri, ideatore della manifestazione, giunta alla sedicesima edizione che, quest’anno è stata dedicata ai 100 anni dalla nascita del Papa polacco.

“Sono tanti i luoghi sacri a me molto cari e non solo per le indimenticabili esperienze professionali che ho vissuto; ma sopratutto sono rimasti nel mio cuore per la forte carica di spiritualità che mi hanno trasmesso”, racconta Vittoriana che è uno dei volti più apprezzati della Tv di Stato.

Che cosa conserverai di questa seconda volta al timone della manifestazione?

Naturalmente la meravigliosa emozione di poter onorare il grande Papa Wojtyla: la mission di questo format è quella di mantenere vivi i messaggi e gli insegnamenti del Papa Santo.

Un Papa che ha segnato un’epoca con il terzo pontifcato più lungo della storia (1978-2005, figura che ha marcato in maniera straordinaria la storia dell’ultimo quarto di secolo). Tante volte ho rivisto con grande commozione il momento della sua elezione, quando salutò la folla in Piazza San Pietro.

Quel “Se sbaglio mi corrigerete” è indelebile nella memoria di tutti noi. E’ stato un grande comunicatore.

Di lui mi restano immagini forti e semplici allo stesso tempo come quando sorridente cammina in montagna d’estate o quando scia d’inverno o mentre disteso sul pavimento si racchiude in preghiera, mentre stringe le mani ai grandi della terra, accarezza la testa di un bimbo malato o canta con i giovani di tutto il mondo.

Qual è il tuo rapporto con la figura di Giovanni Paolo II?

E’ stato un privilegio ripercorrereattraverso le testimonianze i passaggi e i tratti che hanno segnato la sua esistenza e del suo testamento spirituale che hanno profondamente arricchito la mia.

C’è un episodio legato a Giovanni Paolo II che non ho mai raccontato prima. Nei giorni precedenti alla sua morte mi trovavo a Lourdes.

Le sue condizioni di salute erano gravi ed io mi trovavo in quel luogo a lui cosìcaro per raccontare le emozioni e le preghiere dei pellegrini che con ansia attendevano notizie del Papa.

Ero già stata tante altre volte in quel luogo meraviglioso ma in quell’occasione non fu possibile trovare un mezzo per realizzare il collegamento con lo studio di Roma.

Era una circostanza cosi strana che ci costrinse a rientrare a Roma prima del previsto.

Nella serata del 2 aprile, precisamente alle 21 e 37, sotto gli occhi di tutto i mondo il Papa si spense. Ed io che lo avevo seguito in tanti suoi viaggi arrivai in tempo a Piazza San Pietro tra una folla oceanica per salutarlo. Mi piace pensare che per per uno strano gioco del destino io sono stata costretta a rientrare a Roma per trovarmi più vicina lui, durante la lunga veglia.

Io ero lì, dove il mio cuore desiderava essere.

Restano impresse nella memoria le immagini delle pagine del Vangelo sfogliate dal vento, e le sue ultime parole dedicate ai giovani: “Io vi ho cercato siete venuti e vi ringrazio”. Con Papa Wojtyla ho un legame speciale.

A lui mi sono rivolta nei momenti difficili e so che mi ha ascoltato. Quando ho conosciuto Domenico Gareri, uomo di grande sensibilità e spessore umano, oltre che un grande professionista, che mi ha chiesto di accompagnarlo nella conduzione del programma io mi sono commossa, perché sono certa che anche questa meravigliosa opportunità non è stata casuale.

Da tanti anni lavori al fianco di Bruno Vespa: che rapporto hai con lui?

E’ una lunga storia di passione, determinazione e tenacia la mia esperienza professionale con Bruno Vespa e con il nostro programma “Porta a Porta”, nel quale sono impegnato in prima linea da più di 20 anni sulla politica, sull’attualità e sulla cronaca nera. Dopo tanti anni questo format ottiene tanto gradimento dal pubblico. Una scuola di giornalismo irripetibile che mi ha consentito di scrivere pagine uniche, inchieste, interviste esclusive rimaste nella storia della televisione italiana e di seguire eventi che resteranno nei libri di storia. Al mio maestro Bruno Vespa devo tutto.

Mi ha insegnato passo dopo passo come tecnica, puntualità, verifica attenta e scrupolosa delle fonti, creatività, unitamente al cuore, al talento e alla volontà ferrea possano produrre un buon servizio televisivo.

Senza trascurare la funzione di servizio pubblico che la Rete ammiraglia ha sempre come faro.

Dopo 20 anni ancora provo emozione quando sento la famosa sigla, la colonna sonora del film “Viacol Vento”, fil rouge musicale che ci ha accompagnato in tutti questi anni.

Come hai fatto a conciliare anni di lavoro intenso con trasferte lunghe ed impegnative?

Ho vissuto anni davvero impegnativi che hanno lasciato poco spazio alla vita privata.

Tante belle amicizie , una vita sociale intensa, la famiglia sempre presente , una sorella più giovane ed un nipotino meraviglioso. L’amore è arrivato con un sorriso in un giorno normale come si suol dire quando meno me l’aspettavo.

E’ stato il colpo di fulmine che spariglia le carte, quello che ti toglie fame e respiro e restituisce energia nuova alla tua vita.

Ci siamo sposati pochi mesi fa. Lui si chiama Simone Billi, è fiorentino, resistente in Svizzera, è un deputato della Lega di Matteo Salvini ed è stato eletto nella circoscrizione estero.

E’ presidente del Comitato Italiani all’estero. E’ preciso e metodico, è un ingegnere. Condividiamo tante passioni e ci capiamo con uno sguardo.

Lo stesso che mi ha colpito. La politica appassiona entrambi, leggiamo insieme libri e giornali.