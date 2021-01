Mattel ha annunciato le celebrazioni globali per il 50° anniversario di UNO, il gioco di carte diventato un fenomeno culturale.

Il gioco UNO

Ideato nel 1971 da un barbiere di Cincinnati, Ohio, l’iconico gioco di carte è stato creato per consentire alle famiglie di trascorrere del tempo insieme ed è diventato rapidamente un elemento immancabile in ogni casa. Cinque decenni dopo, UNO, ora disponibile in oltre 80 paesi e con 17 mazzi venduti ogni minuto, è cresciuto fino a diventare globale e offrire ai fan di tutte le età una varietà di giochi innovativi sia fisici che digitali.

Il brand celebra i suoi 50 anni con tante novità. Tra queste: UNO 50° Anniversary, prodotto ufficiale celebrativo per il 50° anniversario. Al suo interno un’esclusiva moneta d’oro che commemora il 50 ° anniversario e il set include anche una carta e una regola speciali “50/50”, che incorporano la moneta nel gioco.

UNO Iconic Series: a partire dai fantastici anni ’70, la UNO Iconic Series includerà cinque mazzi individuali in onore degli ultimi cinque decenni, con design nostalgici che rappresentano graficamente ogni decade.

UNO Remix: UNO Remix è il primo gioco UNO che si evolve d ogni partita. E’ simile al classico UNO, ma all’inizio di ogni round i giocatori possono aggiungere speciali carte Remix al mazzo che cambieranno il gioco. Alla fine di ogni partita, ogni mazzo di UNO sarà unico e personalizzato

UNO Attack: dal 1998 UNO Attack è uno dei preferiti dai fan e con questa nuovissima versione aggiornata aggiungiamo al gioco ancora più azione con luci, nuovi suoni e carte che volano ancora più in alto.

Per celebrare il momento, tutti i nuovi prodotti del 2021 si presenteranno con il nuovo look UNO 50th Anniversary, incluso un nuovo logo e un nuovo slogan: Fifty Years of Being Wild™.

UNO™ CHAMPIONSHIP ED EVENTI CELEBRATIVI

UNO inviterà i fan a celebrare l’anniversario attraverso una prima serie di tornei ospitati da Mattel e una varietà di giochi celebrativi.

UNO™ Championship Series: UNO sta lanciando la prima UNO™ Championship Series ufficiale in assoluto, che offre ai fan la possibilità di dimostrare di essere il miglior giocatore di UNO in circolazione. La UNO™ Championship Series accoglierà i fan di tutto il mondo per competere e diventare il primo campione mondiale UNO™ ufficiale. La finale si svolgerà a novembre 2021 con un super premio di $ 50.000 per il vincitore.

Giochi celebrativi: durante tutto l’anno, UNO ospiterà giochi e streaming celebrativi con fan e partner su piattaforme digitali, tra cui l’app mobile e la piattaforma di gioco UNO.