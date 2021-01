Samsung e la nuova gamma TV 2021: Neo QLED e Lifestyle TV

Samsung Electronics ha presentato la propria gamma AV 2021 durante il primo First Look virtuale nell’ambito del CES 2021. La nuova gamma di TV svelata oggi consolida l’impegno di Samsung nell’offrire accessibilità, sostenibilità e innovazione ai propri consumatori, grazie a continui progressi in ambito tecnologico, che stanno ridefinendo il ruolo della televisione nelle case di tutto il mondo.

“Nel corso dell’anno appena trascorso, il ruolo della tecnologia e dell’innovazione è stato fondamentale, ma il nostro impegno nell’innovazione, nel DNA di Samsung da sempre, deve andare di pari passo con la costruzione di un futuro inclusivo e sostenibile: dalla riduzione dell’impronta ecologica dei nostri prodotti, all’incremento delle funzioni di accessibilità, fino all’offerta di un’esperienza di visione senza precedenti, in grado di complementare qualsiasi preferenza e stile di vita. Questa è la visione di Samsung per il futuro” commenta Bruno Marnati, Head of Audio Video Samsung Electronics Italia.

Un futuro sostenibile e accessibile a tutti

A partire dal 2021, Samsung intraprenderà un percorso definito “Going Green” che coinvolgerà il business Audio Video attraverso i seguenti programmi di sostenibilità a lungo termine:

Riduzione dell’impronta ecologica e miglioramento dell’efficienza energetica : Samsung cercherà di ridurre sistematicamente la propria impronta ecologica derivante dalla produzione di televisori, di ridurre il consumo energetico dei propri prodotti e di impiegare sempre più materiali riciclati per la realizzazione della propria line up TV.

Le funzioni di accessibilità di Samsung, ora disponibili su tutti i modelli QLED e Neo QLED della gamma 2021, sfruttano i più recenti progressi nel campo dell’intelligenza artificiale (AI), con l’obiettivo di permettere a sempre più consumatori di vivere un’esperienza di intrattenimento senza precedenti. La gamma 2021 aggiunge nuove funzionalità come Caption Moving, Sign Language Zoom and Multi-Output Audio, offrendo a persone con problemi di udito, non udenti, ipovedenti e non vedenti la possibilità di ottimizzare la fruizione dei contenuti in base alle proprie esigenze. Entro il 2022, Samsung si impegna a estendere la funzione Voice Guide, che fornisce un supporto audio per i consumatori ipovedenti. Samsung continuerà inoltre a sviluppare nuove funzionalità supportate dall’Intelligenza Artificiale per massimizzare l’accessibilità dei propri televisori in futuro.

Neo QLED: il salto “quantico” della display technology

Samsung introduce oggi una tecnologia display completamente nuova, Neo QLED, nei suoi modelli di punta 8K (QN900A) e 4K (QN90A), portando la tecnologia QLED a un livello superiore grazie a una nuova sorgente luminosa, il Quantum Mini LED, controllata con precisione dalla tecnologia Quantum Matrix e dal processore Neo Quantum, un potente processore di immagini ottimizzato per Neo QLED.

Un Quantum Mini LED misura 1/40 di un LED convenzionale, e invece di utilizzare una lente per diffondere la luce e una cella per mantenere il LED in posizione, il Quantum Mini LED utilizza micro-strati incredibilmente sottili e, di conseguenza, presenta una maggiore densità di LED. La tecnologia Quantum Matrix consente un controllo ultra-preciso della retroilluminazione, riducendo il blooming e consentendo agli spettatori di godersi al massimo i contenuti.

Neo QLED aumenta la scala della luminanza fino a 12 bit con 4096 livelli; questo permette di ottenere aree scure ancora più scure e aree luminose ancora più luminose, per un’esperienza HDR più precisa e immersiva. Neo QLED può contare inoltre sul potente processore Samsung Neo Quantum con funzionalità di upscaling avanzate: utilizzando fino a 16 diverse modelli di rete neurale, all’interno della tecnologia di AI upscaling grazie all’Intelligenza Artificiale e al deep learning, il processore Neo Quantum può ottimizzare la qualità dell’immagine ottenendo un output in 4K e 8K, indipendentemente dalla qualità della sorgente.

Samsung Neo QLED 8K 2021 presenta inoltre un nuovo Infinity One Design, grazie al form factor elegante e innovativo, la cornice scompare e il TV offre un’esperienza visiva ancora più coinvolgente.

La Slim One Connect Box di Neo QLED 8K, è un nuovo sistema di gestione dei cavi che può essere collegato direttamente alla base del televisore, consentendo un’installazione più semplice e un’estetica pulita.

L’esperienza di visione non è completa senza un suono adeguato, e Neo QLED 8K offre diverse funzionalità audio premium per un’esperienza completamente immersiva: Object Tracking Sound (OTS) Pro utilizza un software basato sull’AI per far coincidere il suono con il movimento degli oggetti sullo schermo, mentre SpaceFit Sound analizza l’ambiente in cui è installata la TV per produrre un suono impattante e perfettamente su misura per la stanza in cui si trova.

I modelli 2021 Neo QLED 8K e 4K di Samsung offrono inoltre funzionalità smart che arricchiscono il ruolo della TV, anticipando le esigenze di fitness, intrattenimento e smart working dei consumatori e diventando dei veri e propri partner per ogni attività quotidiana.

Fitness: l’applicazione Samsung Health trasforma il soggiorno in una palestra personale, mentre la nuova funzione Smart Trainer permette di tracciare e analizzare la propria postura durante l’allenamento, come un vero personal trainer. Durante e dopo l’allenamento, Smart Trainer fornisce indicazioni sulla forma fisica, aiutando a contare le ripetizioni e a stimare le calorie bruciate. Grazie all’allenamento video interattivo, gestibile con l’assistente vocale Bixby, Samsung Health Smart Trainer migliora e personalizza l’esperienza fitness tra le mura domestiche.

La pluripremiata gamma Lifestyle TV continua a evolversi

Samsung continua a investire sulla gamma di Lifestyle TV con l’introduzione di un nuovo design e form factor per rispondere ai gusti dei consumatori più esigenti. Dal suo lancio nel 2017, The Frame ha ridefinito l’idea di TV, trasformando lo schermo in straordinarie opere d’arte, e vendendo oltre un milione di unità.

The Frame 2021 si basa sul concept di successo di The Frame, offrendo un’esperienza d’uso ancora più personalizzata in un design ancora più sottile. La dimensione della cornice è infatti quasi dimezzata rispetto ai modelli precedenti[4], avvicinandosi ancora di più all’aspetto di un vero quadro. Le nuove cornici personalizzabili sono disponibili in cinque opzioni di colore e in due diversi stili personalizzabili – Moderno e Smussato – per abbinarsi perfettamante all’estetica di qualsiasi ambiente.

Con un abbonamento al rinnovato Art Store di The Frame, i consumatori potranno inoltre scegliere tra oltre 1.400 opere accuratamente selezionate. La nuova funzione Auto-Curation basata sull’AI di Samsung, impara infatti a conoscere i gusti dei consumatori, suggerendo immagini in linea con le loro preferenze per consigliare l’opera d’arte perfetta per ciascuno.

Con opzioni di personalizzazione infinite, l’offerta di TV Samsung che include The Frame, The Serif, The Sero, The Terrace e The Premiere trasforma e impreziosisce l’arredamento di qualsiasi casa.