I tortini allo yogurt, semplici dolcetti sfiziosi e leggeri, sono un dessert monoporzione ideale per concludere un pasto, per una merenda gustosa o per una pratica e veloce colazione. Nel loro sapore delicato e nella piccola dimensione si ispirano ai classici mini plumcake, ma rispetto a questi sono realizzati con stampini da muffin, in modo da favorire la lievitazione in altezza e renderli ancora più soffici e fragranti.

La realizzazione dei tortini, inoltre, è davvero semplice e veloce, alla portata anche dei cuochi più inesperti: per concludere felicemente la ricetta e ottenere un risultato ottimale, infatti, sarà sufficiente seguire solo pochi semplici accorgimenti. Innanzitutto è necessario utilizzare solo uova fresche e rigorosamente a temperatura ambiente: se si ha l’abitudine di conservarle in frigo, quindi, è bene lasciarle intiepidire a temperatura ambiente per almeno un’ora.

Stessa cosa vale per lo yogurt: che si usi quello intero come da ricetta o si preferisca invece utilizzare la formula magra, è comunque indispensabile versarlo nell’impasto solo quando sarà di nuovo a temperatura ambiente. Anche per il burro vale la stessa raccomandazione. Se proprio si è di fretta, si possono scaldare leggermente le uova immergendole in una ciotola piena di acqua tiepida. Yogurt e burro invece vanno riscaldati, con molta attenzione perché non devono cuocere, a bagnomaria oppure al microonde. Per una buona riuscita di un dolce così semplice, infine, è essenziale partire da ingredienti di buona qualità: si consiglia quindi di prestare particolare attenzione alla qualità delle uova, dello yogurt e del burro, e di usare solo limoni non trattati.

Ingredienti

250 gr di farina 00

250 gr di yogurt intero (o magro, a temperatura ambiente)

2 uova a temperatura ambiente

175 gr di zucchero

80 gr di burro molto morbido

un limone non trattato

10 gr di lievito in polvere per dolci

1 pizzico di sale

Preparazione

Per prima cosa, rompere le uova in una ciotola e sbatterle insieme allo zucchero con una frusta elettrica, alla massima velocità: in questo modo il composto si monterà fino ad ottenere una spuma chiara e ariosa. Aggiungere il burro ridotto in pezzetti, e amalgamare bene. Unire nella ciotola anche lo yogurt, mescolando con delicatezza per non smontare il composto di uova. Aggiungere, a piccole dosi, anche la farina precedentemente setacciata e il lievito in polvere, mescolando lentamente e sempre dallo stesso verso.

Infine, grattugiare direttamente dentro la ciotola la scorza del limone, prestando molta attenzione a non grattar via anche la parte bianca, che risulterebbe troppo amara per questa preparazione. Aggiungere un pizzico di sale e mescolare delicatamente, per distribuirlo uniformemente.

Tenere l’impasto da parte e accendere il forno alla temperatura di 180°C. Intanto, imburrare e infarinare degli stampini da muffin e versarci dentro l’impasto, lasciando libero circa un centimetro dal bordo. Quando il forno sarà giunto a temperatura, infornare gli stampini al piano di mezzo e lasciar cuocere per circa 30 minuti. Controllare la cottura con uno stecchino a 5 minuti dal termine.

Sfornare i tortini e lasciateli raffreddare dentro gli stampini.

Consigli

Una volta raffreddati, vanno conservati in un contenitore ermetico per preservarne la morbidezza. Se si prevede di consumare i tortini dopo i primi due giorni, è consigliabile congelarli e scongelarli all’occorrenza. In base alle proprie preferenze, inoltre, è possibile utilizzare – al posto dello yogurt bianco – l’equivalente quantità di quello alla frutta, per aromatizzare i tortini; oppure si può farcirli con creme o confetture.