Stivali Moon Boot: le scarpe invernali che fanno tendenza

Moon Boot è un marchio che non necessita di grandi presentazioni, perché ormai famosissimo in tutto il mondo e presente sul mercato da più di 40 anni. Tutti sanno che gli stivali ed i doposci prodotti da tale brand sono una garanzia in fatto di qualità, ma in molti non sono a conoscenza del fatto che negli anni questo marchio ha arricchito la proposta con collezioni del tutto nuove. I classici doposci dal design lunare sono stati infatti affiancati da modelli dallo stile unico e di tendenza: veri e propri must have per chiunque sia attento al proprio look.

Oggi quindi le scarpe invernali Moon Boot non si indossano solo sulla neve: ce ne sono alcune che si possono sfoggiare anche in città e che permettono di fare un figurone. D’altronde, lo stile unico di questo brand si riconosce da lontano e ormai possiamo considerare Moon Boot come una vera e propria icona.

Stivali Moon Boot: icona di stile da oltre 40 anni

Quello che sorprende pensando all’enorme successo degli stivali Moon Boot è che da quando il marchio è stato fondato alla fine degli anni 70 sono passati più di 40 anni. Parliamo dunque di un brand che ha fatto la storia e che ancora oggi propone gli stessi modelli di un tempo, seppur affiancando a questi collezioni più moderne. I classici doposci Moon Boot hanno dunque riscosso un grandissimo successo in passato, ma continuano ad essere scelti da milioni di persone in tutto il mondo. Un vero e proprio orgoglio tutto made in Italy, icona di stile e di qualità che si conferma anno dopo anno come un punto di riferimento ineguagliabile.

I punti di forza degli stivali Moon Boot

Di punti di forza gli stivali Moon Boot ne hanno davvero moltissimi, ma senza dubbio l’utilizzo di materie prime di altissima qualità ha permesso a questo marchio di distinguersi sin da subito. Chiunque conosca i doposci Moon Boot sa perfettamente che la loro qualità è indiscutibile: i materiali tecnici di alto livello consentono di garantire delle performance davvero uniche. Indossare un paio di Moon Boot significa avere la certezza di rimanere con i piedi asciutti e caldi per tutta la giornata, anche se ci si trova in mezzo alla neve.

Negli ultimi anni però alla grande qualità di questi stivali si è aggiunta la progettazione di modelli che riuscissero ad assecondare anche le esigenze di stile. Ecco che quindi sono nate le collezioni Classic Fashion, Mars e Dark Side che includono modelli da poter indossare anche in città, di grande tendenza.

Moon Boot si confermano stivali di tendenza nel 2020

Oggi i Moon Boot si confermano stivali di tendenza e non a caso già in moltissimi li hanno acquistati per fare un regalo speciale in occasione del Natale. Se ci pensate dopotutto, gli stivali che nel 2020 vanno per la maggiore sono proprio quelli lineari, morbidi e belli pesanti, in perfetto stile Moon Boot, un marchio che riesce a conciliare estetica e performance in modo davvero unico ed ineguagliabile.