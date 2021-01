Stellantis: La nascita di un leader mondiale nella mobilità sostenibile

E’ avvenuto oggi il lancio di Stellantis N.V., leader mondiale per una nuova era della mobilità sostenibile che punta ad offrire maggiore libertà di movimento con soluzioni di trasporto esclusive, convenienti ed efficienti, in grado di cogliere le entusiasmanti opportunità di un settore globale in rapido e profondo cambiamento.

Frutto dell’unione di due gruppi con esperienze consolidate e finanze solide, Stellantis è un’azienda globale che può contare sull’apporto di 400.000 dipendenti di grande talento ed esperienza. Il Gruppo progetta, sviluppa, produce, distribuisce e vende veicoli e soluzioni di mobilità in tutto il mondo, rimanendo al contempo profondamente radicato nelle comunità in cui vive e lavora.

Il CdA di Stellantis

Il Consiglio di Amministrazione, composto da 11 membri, è diretto dal Presidente John Elkann. In qualità di Amministratore Delegato, Carlos Tavares guida uno dei Management Team più preparati e di successo del settore, tra i cui punti di forza spiccano diversità, esperienza e spirito competitivo.

Grazie all’apporto di talenti dirigenziali costantemente focalizzati/impegnati sul/nel miglioramento e nell’innovazione, Stellantis è ben posizionata per continuare il percorso intrapreso dalle sue aziende fondatrici, che prevede la creazione di valore per tutti gli stakeholder sulla base di un principio comune: sfidare lo status quo. Fiera di un’eredità di oltre 125 anni, Stellantis vanta un portafoglio consolidato di brand storici e pionieristici, che hanno raggiunto i vertici del mondo dell’automobilismo. Lo spirito innovativo e visionario dei fondatori ha trasmesso a questi marchi passione e voglia di competere. I brand coprono l’intero panorama dei segmenti di mercato, dalle vetture di lusso, premium e tradizionali per il trasporto passeggeri ai pickup, SUV e veicoli commerciali leggeri, senza dimenticare i marchi dedicati a mobilità, finanza, ricambi e assistenza.

Stellantis è forte di una presenza consolidata in Europa, Nord America e America Latina. A ciò si aggiunge un significativo potenziale non ancora sfruttato in mercati importanti quali Cina, Africa, Medio Oriente, Oceania e India. Con una solida presenza industriale in 30 paesi, l’Azienda è in grado di soddisfare e persino superare le aspettative dei consumatori, fornendo veicoli e servizi di qualità ineguagliabile in oltre 130 mercati.

Stellantis parte da una posizione di notevole forza, con solidi margini operativi che riflettono le posizioni di leadership in Europa, Nord America e America Latina. L’Azienda prevede di trarre vantaggio dalle proprie dimensioni e dalle economie di scala per investire in soluzioni di mobilità innovativa per i propri clienti, puntando a sinergie annuali di oltre 5 miliardi di euro una volta a regime. Tale obiettivo verrà raggiunto tramite l’implementazione di strategie di acquisto e di investimento intelligenti, l’ottimizzazione dell’utilizzo delle diverse piattaforme e lo sviluppo delle motorizzazioni, l’applicazione di una R&S all’avanguardia e una continua attenzione all’efficienza produttiva e di lavorazione. Queste stime di sinergia non si basano sulla chiusura di stabilimenti derivanti dalla transazione.

Sin dal primo giorno, nove Comitati di Governance garantiranno una struttura operativa efficiente, che includerà performance e strategia a livello aziendale, pianificazione, regioni, produzione, marchio e stile.

Il portfoglio di Stellantis è certamente in grado di offrire proposte di mobilità esclusive e sostenibili per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei propri clienti. Comprende soluzioni dedicate a elettrificazione, connettività, guida autonoma e proprietà condivisa. Con la continua crescita del mercato dell’elettrificazione, Stellantis è pronta a rispondere alle necessità dei consumatori con 29 modelli elettrificati già disponibili, e prevede di introdurre ulteriori dieci veicoli entro la fine di quest’anno.

L’Azienda si impegna a svolgere un ruolo attivo nel contribuire al benessere delle società in cui opera. Tra gli obiettivi di lungo periodo, uno dei principali riguarda il raggiungimento della neutralità sul piano delle emissioni di carbonio su tutti i prodotti, gli stabilimenti di assemblaggio e le altre strutture.

La nuova società ha iniziato ieri, 18 gennaio, le negoziazioni su Euronext (Parigi) e alla Borsa Italiana (Milano), e nella giornata di oggi, 19 gennaio, alla borsa di New York.

I risultati completi del 2020 saranno pubblicati il 3 marzo 2021.

Stellantis

Stellantis, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo e provider di mobilità, è guidato da una visione chiara: offrire libertà di movimento con soluzioni di mobilità distintive, convenienti e affidabili. Oltre al ricco patrimonio del Gruppo e all’ampia presenza geografica, i suoi maggiori punti di forza risiedono nelle performance sostenibili, nella profonda esperienza e nei talenti dei propri dipendenti che lavorano in tutto il mondo. Stellantis farà leva sul suo ampio e iconico portafoglio di marchi, fondato da visionari che hanno instillato in essi passione e spirito competitivo che risuonano ancora oggi nei dipendenti e nei clienti. Stellantis aspira a diventare il migliore, non il più grande, creando valore aggiunto per tutti gli stakeholder e per le comunità in cui opera.