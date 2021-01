Ecco le principali regole di sicurezza online su Internet

La sicurezza online su Internet è importante per non correre mai rischi o comunque per ridurli davvero al minimo. E per questo gli esperti della cosiddetta cyber security raccomandano di connettersi e di navigare sul web sempre all’insegna della massima protezione che si ottiene non solo avendo attivo l’antivirus, ma pure attenendosi con scrupolo e con diligenza a comportamenti che siano improntati sulla prudenza riguardo alle operazioni che si fanno.

Come schivare i pericoli del web con questi semplici accorgimenti

E questo vale sempre ed in ogni occasione, da quando si è connessi ad Internet per lo studio o per il lavoro, oppure per giocare e per divertirsi con Sizzling Hot. Oppure ancora per vedere in streaming online i film, le serie televisive, i documentari e gli eventi sportivi in diretta da tutto il mondo. Nel dettaglio, prima di connettersi al web con un dispositivo fisso o mobile, ovverosia con il PC desktop, con il computer portatile, ma anche con lo smartphone e con il tablet, è importante che il software antivirus sia sempre aggiornato all’ultima versione. E lo stesso dicasi per l’abilitazione e per il mantenimento delle impostazioni sulla privacy dei siti che si visitano a partire, soprattutto, da quelli dei social network.

Dai dati personali alla connessione ad Internet per la navigazione sicura in rete

La navigazione sicura in rete, inoltre, è pure legata ai dati che si diffondono e che si scambiano. Al riguardo, infatti, gli esperti della sicurezza sul web raccomandano di non diffondere mai le informazioni ed i dati personali online specie agli estranei. Così come occorre sempre assicurarsi che la connessione ad Internet che si utilizza sia sicura. E questo specie quando per navigare sul web si utilizzano le reti Wi-Fi pubbliche.

Massima attenzione pure alle password ed al rischio di installare malware

Tra le altre cose cui prestare attenzione online, spiccano inoltre i file che si scaricano e le password. In particolare, scaricare le applicazioni ed i software da siti Internet sconosciuti, o comunque che sono poco affidabili, può essere molto pericoloso. E questo perché i file, dopo che sono stati scaricati ed installati, potrebbero contenere virus o comunque i cosiddetti malware che vengono creati e diffusi in rete dai criminali informatici per sottrarre dati ed informazioni sensibili e riservate.

Un altro fattore critico, per la sicurezza online e per i servizi che si usano, è rappresentato dalle password. Si tratta di un grosso rischio in quanto la tendenza, da parte degli utenti, è purtroppo quella di scegliere password che da un lato sono facili da ricordare, ma che dall’altro sono più facili da scovare per i ladri sul web. Basti pensare che spesso si usa ‘password’ per accedere ad un servizio online, oppure la sequenza numerica ‘12345’. La soluzione migliore è invece sempre quella di far uso di password complesse. Da questo punto di vista una password è davvero robusta quando questa risulta essere costituita da almeno 15 caratteri. E quando tra questi ci sono i numeri e le lettere insieme pure ai caratteri speciali.