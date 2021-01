E’ in radio Come neve dentro al cuore: il singolo degli Scile disponibile dallo scorso 19 gennaio (Maqueta Records/ Artist First).

Un brano capace di toccare, per l’appunto, le “corde del cuore” grazie alla sua melodia e al testo di Davide Morina e Nicola Di Taranto, prodotto da Antonio Marcucci.

Il brano racconta di un amore mancato, di un sentimento mai vissuto a pieno, e allo stesso tempo così intenso da persistere e continuare a vivere intensamente anche a distanza di molti anni.

Quel sentimento che ritrovi vivo e per niente mutato dopo in lungo spazio temporale. malinconico e sofferto per il bene altrui ma che in fondo strappa sempre un sorriso.

“Ho scritto questa canzone perché’ sono particolarmente attratto dallo spazio-tempo e dalle molteplici sfaccettature che il caso, una scelta o un evento posso assumere, la scelta presa in un determinato momento che determina l’andamento di una vita ed immaginarne le differenze nel non averla presa al momento dovuto – dice Davide Morina cantante e coautore del testo – immaginarne il passato pensando di poter tornare indietro per cambiare le cose o se pensare di lasciarle esattamente per la strada intrapresa in origine”.

Chi sono gli Scile

Gli Scile, gruppo pop-rock formatosi a Matera è formato da Davide Morina, Nicola Di Taranto, Piero Lo Senno, Salvatore Leone e Carlo Di Gilio.

Nel 2001 con il nome d’arte Madagaskà suonando rock ska elettronico si esibiscono alla tappa calabrese del Tim-Tour, direzione artistica di Red Ronnie, in onda su Italia1 nel programma “Bande Sonore” condotto da Vanessa Incontrada. Nel 2002 entrano a far parte della Raw-Art di Daniele Badursi e l’anno seguente aprono il concerto di Mango e ripartecipano al Tim-Tour. Nel 2004 si esibiscono al Pollino Music Festival, condividendo il palco con Caparezza, Sud Sound System e Afterhours. Nel 2005 autoproducono il primo album “Sorrido, stringo i denti e quasi quasi ci provo”, realizzando il tour l’anno successivo. Nel 2008 partecipano al programma “Talent1” con il videoclip del singolo “Cupido” e dal 2009 portano la loro musica in tutta la penisola con numerosissimi concerti. Dopo questo periodo, decidono di cambiare nome d’arte, passando da Madagaskà a MDGA e facendo uscire il nuovo album dal titolo “The Album” anticipato dal videoclip girato a Londra, prima del singolo “Big Town” e poi del secondo singolo “Un istante”. Nel 2017, il loro forte affiatamento, nonché la voglia di sperimentare e di evolvere artisticamente, li porta a cambiare nuovamente nome arrivando al definitivo Scile, pubblicando l’Ep “Hai vinto” uscito nel 2019, prodotto da Antonio Marcucci e Simone Asilo, production manager Francesco Stoia.