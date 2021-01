Sanremo 2021: Franceschini boccia i figuranti. Amadeus ai saluti?

Sanremo 2021, sempre più caos attorno al Festival della canzone italiana. Attraverso un tweet di questa mattina, il ministro dei Beni culturali e Turismo, Dario Franceschini ha ribadito come l’idea del pubblico all’Ariston sia pura utopia.

Che sia pagante, gratuito, o di figuranti, Franceschini ribadisce come si possa tornare a teatro o al cinema non appena le norme lo consentiranno.

“Il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro Roberto Speranza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile”.

Secondo le indiscrezioni che circolano in rete, Amadeus sarebbe pronto a lasciare l’incarico di conduttore e direttore artistico.

“Secondo voci insistenti raccolte all’interno della squadra del festival, il conduttore starebbe valutando il gesto clamoroso, dopo le parole twittate dal ministro” – recita il tweet di Rtl 102.5

Al momento, come dicevamo, sono solo voci. Staremo a vedere nelle prossime ore come andrà a finire.