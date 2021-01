Sanremo 2021: quali scenari?

Manca poco più di un mese al Festival di Sanremo 2021. Tanti gli interrogativi legati alla kermesse canora italiana, in programma dal 2 al 6 marzo.

Numerose le incertezze legate soprattutto all’emergenza Covid-19. Tra le priorità c’è quella di tutelare la salute di tutti i protagonisti ma anche degli addetti ai lavori.

In tanti hanno chiesto il rinvio della manifestazione, tra cui gli albergatori, i ristoratori ma anche i negozianti della città sanremese.

La scorsa settimana, il prefetto di Imperia aveva dichiarato che il prossimo festival non sarà un evento pubblico in base alle attuali norme di sicurezza. Secondo l’attuale DPCM, infatti, non potranno essere venduti biglietti e non si potrà assistere all’evento nemmeno su inviti.

Tramontata da tempo l’ipotesi di ospitare su una nave da crociera protagonisti e pubblico, sono diverse le soluzioni in discussione. Tra queste quelle di avere solo vaccinati o di concedere l’ingresso a spettatori che abbiano effettuato il tampone.

Cresce anche la protesta di chi lavora nel mondo del teatro e dello spettacolo, con le strutture chiuse ormai da mesi.

Staremo a vedere come andrà a finire.

Di certo ci sarà l’eliminazione del mega palco in piazza Colombo, adiacente al Teatro Ariston: il tutto per evitare assembramenti.

OSPITI E CO—CONDUTTORI: Dopo aver annunciato i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021, si lavora per gli ospiti fissi della kermesse. Tra loro ci saranno Achille Lauro, protagonista degli ultimi due Festival, ed il centravanti svedese del Milan, Zlatan Ibrahimovic.

Ad affiancare Amadeus, per una serata, ci saranno Elodie e l’attrice Matilda De Angelis.