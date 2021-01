San Valentino 2021: con chi andrebbero a cena gli italiani?

San Valentino, il giorno degli innamorati per eccellenza è ormai alle porte.

Con chi andrebbero a cena gli italiani? L’app TheFork, specializzata nella prenotazione dei ristoranti online, ha indagato tra i suoi utenti.

In particolare, è stato chiesto loro con quale personaggio noto italiano avrebbero volentieri passato una romantica cena di San Valentino.

Tra i volti maschili spicca il premier Giuseppe Conte, seguito da Achille Lauro e Luca Argentero, protagonista di successo della serie tv Doc Nelle tue Mani.

Per quanto riguarda le donne invece, la classifica vede in testa Miriam Leone. Subito dopo, le preferenze indicano Monica Bellucci e Giorgia Meloni.

Insomma, sarà un San Valentino diverso dal solito in seguito all’emergenza Covid-19. L’opzione più quotata per celebrare questa festa è quella di ordinare da un ristorante gourmet come coccola per la propria dolce metà (41% dei rispondenti), mentre il 38% cucinerà a casa e solo il 19% ordinerà comfort food.