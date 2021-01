Samsung Note 21 Ultra svelato con fotocamera sotto lo schermo

ieri è iniziata la fiera annuale dell’elettronica di consumo CES 2021.

Durante questo evento, Samsung, tra le altre cose, presterà attenzione al suo nuovo programma Galaxy Upcycling e all’eco-packaging, pensato per essere più consapevole dell’ambiente. Sulla piattaforma YouTube, Samsung ha messo online un video di quasi tre minuti e mezzo in cui l’azienda spiega la sua filosofia.

È un video promozionale progettato in modo intelligente, a cui l’azienda può comodamente tornare alla fine di questa settimana, quando viene introdotta la serie Samsung S21, senza caricabatterie e senza tappi per le orecchie, cioè. Apple ha deciso di fare lo stesso con la serie iPhone 12 l’anno scorso .

Smartphone Samsung Galaxy Note con fotocamera sotto il display

Sempre attento, Letsgodigital, nel fornire anteprime e anticipazioni.

Quello che ci colpisce, invece, lo smartphone Samsung mostrato nel video non ha né notch né fotocamera punch-hole. Sembra essere uno smartphone Galaxy con una fotocamera sotto il display. Questa nuova tecnologia è prevista per il 2021. Samsung ha anche lavorato per anni su un nuovo tipo di fotocamera selfie, in modo da poter creare un design a schermo intero, senza tacche o fori nello schermo.

Nel video, uno smartphone di tipo Samsung Note sconosciuto viene mostrato a 2:23, con angoli abbastanza retti. È visibile uno sfondo viola, quindi normalmente dovresti vedere la fotocamera selfie perforata. Tuttavia, nessuna fotocamera selfie è visibile nelle immagini video. Il video completo di YouTube può essere visualizzato di seguito.

Forse questo è il Galaxy Note 21, che sarà introdotto entro la fine dell’anno. Il dispositivo ha i bordi dello schermo arrotondati, che potrebbero indicare il Galaxy Note 21 Ultra.

Da tempo circolano voci che Samsung voglia dire addio alla serie Galaxy Note. In preparazione a ciò, il Samsung Galaxy S21 Ultra, atteso per fine settimana, sarà reso compatibile per la prima volta con la S Pen, questa amatissima penna stilo da anni la caratteristica principale della serie Note.

Se Samsung rilascia effettivamente una nuova serie Note ancora una volta, sarebbe ovviamente una nuova fantastica funzionalità se Note 21 Ultra diventasse il primo smartphone Samsung con una fotocamera sotto il display. Da tempo circolano voci secondo cui Samsung vuole rilasciare un telefono nella seconda metà del 2021 con la fotocamera posizionata sotto lo schermo. Nella timeline, potrebbe benissimo essere il Samsung Note 21 (Ultra), perché questi smartphone sono attesi intorno ad agosto.

La scorsa settimana, LetsGoDigital ha riferito di una fotocamera Samsung sotto il display, basata su un brevetto appena assegnato. La scorsa settimana è emersa anche una foto di un caricabatterie Samsung da 65 W , probabilmente anche per il Note 21 Ultra. La serie S21 supporterà solo la ricarica rapida da 25 W, un caricabatterie non sarà più incluso come standard.

L’anno scorso, ZTE è stato il primo produttore a implementare questa nuova tecnologia in un prodotto finale. Tuttavia, la qualità dell’immagine dello ZTE Axon 20 5G lascia ancora a desiderare. Anche questo dispositivo non è esattamente nella stessa fascia di prezzo del Samsung Galaxy Note. Se il produttore sudcoreano intende effettivamente dotare il Samsung Note 21 Ultra di una fotocamera sotto il display, la società sarà senza dubbio fiduciosa sulla qualità di questa nuova tecnologia.