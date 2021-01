Samsung Galaxy Z Flip 3 con design della fotocamera Galaxy S21

La prossima settimana Samsung annuncerà i primi smartphone di fascia alta per il 2021.

Il primo telefono pieghevole che Samsung introdurrà nel 2021 è molto probabilmente il successore del Samsung Galaxy Z Flip.

C’è ancora qualche incertezza sul nome di questo dispositivo. Recentemente, sono emerse voci secondo cui Samsung non chiamerà questo modello Galaxy Z Flip 2, ma Galaxy Z Flip 3, al fine di allineare il nome con quello della serie Z Fold. Sono già stati introdotti due modelli di quest’ultima serie, sotto forma di Galaxy Fold e Galaxy Z Fold 2.

Queste le prime indiscrezioni che trapelano da Letsgodigital.

Smartphone pieghevole Samsung Z Flip 3 con design aggiornato

In un forum coreano è emersa un’immagine concettuale di come potrebbe essere questo Galaxy Z Flip 3 – secondo il suggerimento di Tron . La grafica è una specie di mix dell’originale Z Flip e Galaxy S21 previsti la prossima settimana. Il telefono pieghevole è mostrato in un elegante colore viola, con una cornice color rame e un sistema di fotocamera. Questa combinazione di colori è prevista anche su S21 / S21 +.

Sulla base della foto concettuale, LetsGoDigital ha progettato un’immagine aggiuntiva, che mostra il dispositivo in una posizione aperta, con lo sfondo ufficiale del Galaxy S21 e una cerniera rinnovata – su questo torneremo più avanti in questa pubblicazione.

È visibile una tripla fotocamera, simile a quella del Galaxy S21. L’anno scorso, Samsung ha optato per una doppia fotocamera. Nel frattempo, su Internet sono emerse più volte storie secondo cui Samsung vuole fornire al successore dello Z Flip una tripla fotocamera .

Tuttavia, resta la domanda se questa configurazione sarà identica a quella del Samsung S21. Infine, in base all’anno passato, avrebbe più senso se questo sistema di fotocamere rimanesse predestinato per il più costoso Samsung Galaxy Z Fold 3 . Ma forse questa volta Z Fold 3 può contare su una configurazione della fotocamera ancora migliore, paragonabile a quella del Note 20 Ultra e dell’S21 Ultra .

Inoltre, il display della cover è stato notevolmente ingrandito, in modo che solo un po ‘più di informazioni possano essere visualizzate su questa seconda schermata. Da tempo circolano voci secondo cui Samsung intende ingrandire il display della cover. Questo sarebbe anche in linea con la serie Z Fold: il display con cover più grande è uno dei principali miglioramenti di Z Fold 2. Nel dicembre 2020, LetsGoDigital ha già scoperto un brevetto per Galaxy Z Flip 2 , mostrando il clamshell con un display con copertura quadrata relativamente grande.

Il Samsung Galaxy Z Flip 3 5G dovrebbe anche presentare cornici più strette, lasciando più spazio per integrare un ampio display flessibile senza aumentare le dimensioni complessive del dispositivo. Per questo, sembra essere necessario regolare la cerniera, poiché si estende abbastanza verso l’interno sullo Z Flip. Finché vengono utilizzati i bordi dello schermo wide, questo non è un problema, ma non appena vengono resi più stretti, la cerniera dovrà essere regolata di conseguenza – il nostro rendering del prodotto è quindi adattato a questo.

È in linea con le aspettative che i punti di miglioramento che sono stati implementati con Z Fold 2 saranno disponibili anche con Z Flip 3. Si consideri, ad esempio, la frequenza di aggiornamento di 120 Hertz del display flessibile. Ci aspettiamo anche che l’esclusivo sistema di pulizia, integrato nella cerniera per rimuovere polvere e sporco, sia visibile nel nuovo telefono a conchiglia di Samsung. Un sistema di telecamere perforate sarà probabilmente integrato di nuovo all’interno, probabilmente sarà leggermente più piccolo, rendendolo ancora meno evidente.

Modelli di smartphone pieghevoli Samsung nel 2021

Samsung sembra intenzionata a introdurre modelli di telefoni ancora più pieghevoli nel 2021 rispetto allo scorso anno. Dopo il Galaxy Fold nel 2019, Samsung ha rilasciato sia il Galaxy Z Flip (5G) che il Galaxy Z Fold 2 per il mercato internazionale nel 2020 . Lasceremo da parte per un momento la versione cinese ancora più lussuosa del Samsung Z Fold 2 .

Se dobbiamo credere alle voci, Samsung introdurrà non meno di 4 nuovi telefoni pieghevoli l’anno prossimo. Oltre a uno Z Flip 3 e uno Z Fold 3, Samsung sembra voler rilasciare anche due modelli più economici, in modo da introdurre un pubblico più ampio nel nuovo mercato degli smartphone pieghevoli. Questi modelli potrebbero apparire con il nome Galaxy Z Flip 3 FE e Z Fold 3 FE (Fan Edition), proprio come il Galaxy S20 FE è anche il modello della serie S più economico del 2020.

Per il momento non è chiaro su quali punti questi smartphone differiranno dai loro fratelli più costosi. Resta anche da vedere quando verrà rilasciato quale modello. Lo Z Flip 3 arriverà probabilmente per primo, ma quest’anno non sarà introdotto contemporaneamente all’S21, Samsung probabilmente aspetterà fino alla primavera del 2021. Nei prossimi mesi, ci saranno senza dubbio più chiari i piani di Samsung per il 2021.