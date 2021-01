Xiaomi presenta Redmi Note 9T

Xiaomi ha annunciato oggi l’arrivo di Redmi Note 9T 5G, progettato per offrire performance eccezionali e una batteria a lunga durata, senza compromettere capacità fotografiche e design.

Accanto al protagonista indiscusso dell’evento di lancio globale anche il nuovo smartphone entry-level Redmi 9T e nuovi dispositivi dell’ecosistema: Mi Smart Clock e Mi 360° Home Security Camera 2K Pro.

Redmi Note 9T: le caratteristiche tecniche

Alimentato dal SoC 5G integrato nel Dimensity 800U di MediaTek, Redmi Note 9T è fino al 100% più veloce rispetto alle generazioni precedenti1. Insieme al suo modem integrato, Redmi Note 9T vanta un’enorme efficienza energetica grazie al processore octa-core e alla tecnologia di elaborazione a 7nm.

Dotato di connettività 5G su due schede SIM contemporaneamente – una novità assoluta della serie Redmi Note – Redmi Note 9T è un mostro della produttività. Grazie alla tecnologia MIMO 4×4 e alla presenza di più antenne, Redmi Note 9T porta connessioni più veloci e affidabili, anche in condizioni di congestione del traffico.

Cattura contenuti stellari con la fotocamera da 48MP di Redmi Note 9T

Sfoggiando una tripla fotocamera posteriore da 48MP con sensore di profondità da 2MP e obiettivo macro da 2MP, Redmi Note 9T fa sentire anche gli utenti meno esperti dei veri e propri fotografi professionisti. Il suo grande sensore da ½ pollice e l’architettura flagship ISP consentono una migliore qualità dell’immagine e un’elaborazione più rapida, mentre i suoi strumenti di creatività – come Night, Pro + RAW, HDR e la modalità Ritratto – consentono agli utenti di catturare lo scatto perfetto, indipendentemente dalle circostanze.

Design accattivante e resistente

Redmi Note 9T è stato realizzato per un ‘look and feel’ premium con il suo DotDisplay anteriore da 6,53” FHD+ e una scocca posteriore Unibody 3D curva. Il suo retro in policarbonato testurizzato offre una migliore presa ed è anti-impronte, e il suo Corning® Gorilla® Glass 5 protegge da eventuali cadute accidentali.

Certificato Widevine L1 e TÜV Rheinland Low Blue Light, Redmi Note 9T è stato progettato per gestire ore di streaming di contenuti HD senza il fastidioso affaticamento degli occhi. Grazie al comodo sensore di impronte digitali laterali, Redmi Note 9T può essere sbloccato molto agevolmente. Redmi Note 9T è disponibile in due accattivanti varianti di colore, Nightfall Black e Daybreak Purple, che non passeranno mai di moda.

Prestazioni ottimali con batteria ad alta capacità

Grazie alla sua batteria da 5.000 mAh (typ) e l’avanzata tecnologia del processore ad alta efficienza, Redmi Note 9T fornisce un perfetto mix di prestazioni ed efficienza energetica per l’era 5G. Redmi Note 9T offre una ricarica veloce da 18W e viene fornito con un caricabatteria da 22,5W. Meglio ancora, la sua tecnologia ad alto ciclo di carica della batteria consente agli utenti di sperimentare quasi tre anni di utilizzo quotidiano senza un significativo degrado della capacità della batteria2.

A partire dal 25 gennaio, Redmi Note 9T da 4GB+64GB sarà disponibile su mi.com e presso Mi Store Italia al prezzo di 269,90€ e, solo per le prime 48 ore, su mi.com sarà acquistabile a un prezzo early bird di 239,90€.

La configurazione da 4GB+128GB sarà invece disponibile su mi.com e presso Mi Store Italia al prezzo di 299,90€ e, prossimamente sarà anche acquistabile in esclusiva con TIM.

Redmi 9T: Power Up!

Redmi 9T è un concentrato di fotografia grazie alla quad camera posteriore AI da 48MP. La fotocamera ultra grandangolare da 8MP del dispositivo consente di scattare foto di gruppo di grandi dimensioni e di paesaggi ampi senza dover ritagliare l’immagine, mentre l’obiettivo macro da 2MP e il sensore di profondità da 2MP consentono di realizzare splendidi primi piani con bokeh di livello professionale. Redmi 9T è inoltre dotato di una nuova funzione movie frame che dà alle foto un aspetto più cinematografico senza bisogno di editing. Presenta anche una nuova funzione time-lapse che sfrutta vari valori di velocità e durata per le riprese in modo che gli utenti possano catturare foto time-lapse creative senza dover usare una DSLR o un’altra fotocamera professionale.

Le prestazioni si distinguono per il potente chipset e la batteria ad alta capacità

Nonostante il suo design leggero, Redmi 9T dispone di una batteria da 6.000 mAh (typ) e un chipset Qualcomm® Snapdragon™ 662. Combinato con il suo processore da 11 nm ad alta efficienza energetica, Redmi 9T offre prestazioni più elevate con una minore produzione di calore e un minore consumo di energia rispetto alle generazioni precedenti. Inoltre, la modalità di risparmio della batteria di MIUI e le funzionalità di ricarica cablata inversa aiutano a massimizzare l’utilizzo per tutto il giorno e anche per più giorni.

Come Redmi Note 9T, Redmi 9T offre una ricarica veloce da 18W e viene fornito con un caricabatteria da 22,5W.

Resistenza e comfort uniscono le forze per un’esperienza entry level superiore

Redmi 9T è caratterizzato da un design moderno e minimalista con gli angoli arrotondati e il retro con texture anti-impronte. Il suo display da 6,53” FHD+ Dot Drop con Corning® Gorilla® Glass 3 offre un’esperienza visiva nitida e chiara e una forte protezione contro crepe e graffi.

Redmi 9T dispone anche delle certificazioni Widevine L1 e TÜV Rheinland Low Blue Light per un’esperienza visiva più confortevole. Il dispositivo è disponibile in quattro varianti di colore: Carbon Gray, Twilight Blue, Sunrise Orange

Ancora di più spettacolare con la memoria espandibile

Completo di Dual SIM e microSD espandibile, Redmi 9T offre uno spazio di memoria espandibile fino a 512GB in modo che gli utenti possano conservare le loro applicazioni preferite, i giochi, le foto e i video su un unico dispositivo. Inoltre, il supporto per i blaster IR sarà molto utile.

Prezzi e canali di vendita per Redmi 9T saranno comunicati contestualmente all’arrivo del prodotto sul mercato italiano.

Durante l’evento sono stati presentati anche due nuovi dispositivi dell’ecosistema Xiaomi: Mi Smart Clock e Mi 360° Home Security Camera 2K Pro.

Mi Smart Clock

Design compatto e minimalista, questo dispositivo si integra perfettamente in qualsiasi stanza della casa. Il suo touchscreen a colori da 3,97” permette di visualizzare l’orario, il meteo, il calendario e può persino funzionare come cornice per foto digitali. Grazie alla speciale modalità “Alba” della sveglia, Mi Smart Clock è in grado di aumentare gradualmente la luminosità del display e il volume della suoneria quando si sospende la sveglia, agevolando così il risveglio dal sonno. E con Google Assistant e Chromecast integrati, Mi Smart Clock funge da hub di controllo e di entertainment AIoT della casa, consentendo il controllo vocale di diversi dispositivi Mi smart, come lo streaming video dalle videocamere di sicurezza o la riproduzione di musica e contenuti multimediali da smartphone, anche ad alto volume.

Mi 360° Home Security Camera 2K Pro

Questo nuovissimo dispositivo è dotato di una videocamera da 3MP che può raggiungere una risoluzione di 2304×1296 per immagini ancora più nitide. L’ampia apertura f/1,4 della fotocamera, l’obiettivo 6P e il sensore di immagine altamente sensibile garantiscono immagini a colori dettagliate e luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione. Adotta inoltre l’algoritmo di rilevamento umano AI di nuova generazione per individuare le sagome umane e tenere informati gli utenti tramite messaggi automatici. Grazie ai doppi microfoni e alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore, Mi 360° Home Security Camera 2K Pro supporta una nitida comunicazione bidirezionale. E per gli utenti particolarmente attenti alla privacy, il dispositivo offre una modalità che consente loro di far ruotare la videocamera verso l’interno, impendendo così di visualizzare l’ambiente circostante, attraverso una semplice configurazione sulla loro app Mi Home. Il dispositivo supporta anche il controllo vocale tramite Google Assistant e Amazon Alexa.

Mi Smart Clock e Mi 360° Home Security Camera 2K Pro saranno disponibili in Italia a partire dal mese di marzo entrambi al prezzo di 59,99€. I canali di vendita e le eventuali promozioni di lancio saranno comunicati contestualmente all’arrivo sul mercato locale.