Oggi vi presentiamo il drink ‘RECOLA‘ di Joe Marzovilla proprietario e bartender del ParlaPiano Buvette di Mola di Bari. Un drink che è un rimedio per l’inverno!

INGREDIENTI:

4 cl Laphroaig Select

0,5 cl Tintura Stomatica

2,5 cl amaro balsamico Quaglia

Bicchiere: Old Fashioned

Garnish: peel di limone

PREPARAZIONE:

Miscelare tutti gli ingredienti e versarli in un bicchiere Old Fashioned su un cubo (chunk) di ghiaccio. Servire, dopo aver aggiunto nel drink un peel di limone.

IL DRINK:

Il cocktail fa parte della speciale drink list ideata da Giuseppe ‘Joe’ Marzovilla ispirata alle medicine più comuni e ai loro principi attivi. Con l’arrivo dei primi freddi i malanni di stagione sono all’ordine del giorno, e non solo quelli legati allo sciagurato Covid-19. In caso di bruciore di gola, prima di procedere con l’assunzione del medicinale, si può provare a dare sollievo al cavo orale sorseggiando un Recola, drink balsamico e affumicato che donerà nuova linfa alla gola e allo spirito. Il tutto grazie al Laphroaig Select, scotch whisky torbato, profondo e complesso. Nato dalla selezione di malti invecchiati in botte, raggiunge il perfetto grado di maturazione risultando all’assaggio con una corposità dolce e delicata, con note floreali e fruttate, prima del finale speziato e persistente. L’aroma è morbido e raggiunge il perfetto equilibrio tra agrumi e noce di cocco. Un perfetto ingrediente per calmare i bruciori di gola.