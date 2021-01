Raised by Wolves: 5 motivi per guardare la serie prodotta da Ridley Scott

L’8 febbraio 2021 esce anche in Italia Raised by Wolves, serie TV sci-fi ambientata in un futuro distopico in cui due androidi abbandonano una Terra lacerata per fondare un nuovo futuro per gli esseri umani sul pianeta Kepler 22 b.

Lo show televisivo, che da noi è un esclusiva Sky – NOW TV e assume anche il sottotitolo “Una nuova umanità” per motivi che mi sfuggono, vanta fra i produttori esecutivi un certo Ridley Scott (che ha girato – e si vede – anche il primi due episodi).

Raised by Wolves ha debuttato a settembre 2020 in USA sulla piattaforma di streaming on demand HBO Max ed è già stata rinnovata per una seconda stagione.

È una serie che farà sicuramente gola a chi si interessa di distopie, sci-fi e dilemmi etici legati ad androidi senzienti e apparentemente capaci di provare sentimenti.

Detto questo, anche chi apprezza serie TV ben scritte, con un certo approccio visionario e non scontate troverà in Raised by Wolves un prodotto appassionante e di ottima qualità.

Dopo tutto, Ridley Scott non è certo l’ultimo arrivato (anche se, com’è logico, non tutti apprezzano le sue opere).

Ma andiamo dritti al sodo: ecco 5 motivi per cui Raised by Wolves merita di essere vista.

1. Ridley Scott è produttore esecutivo (e regista di due episodi)

Il cineasta britannico che ci ha dato Blade Runner e Alien non associa il proprio nome al primo progetto che gli viene proposto e il suo tocco è particolarmente evidente anche in Raised by Wolves: avendo diretto i primi due episodi, ha lasciato il segno su fotografia e qualità delle immagini.

Nella serie ci sono temi che Scott ha già trattato in passato: la coscienza negli androidi, la loro quasi-umanità, la possibilità di vita su pianeti alieni (inquietanti), la Terra ormai distrutta (dagli stessi esseri umani che l’hanno abitata) e altri argomenti cari al regista.

A ben vedere, parecchi di questi sono stati proprio inventati da Scott: insomma, si muove in un territorio a lui familiare.

2. Inquadrature e fotografia mozzafiato

I temi citati più sopra sono grandi classici della fantascienza, che hanno ispirato innumerevoli libri, film, fumetti e opere di ogni genere.

Nell’incarnazione seriale di cui vi sto parlando, sono associati a immagini che colpiscono nel segno: inquadrature caratterizzate da poco colore, ma meravigliosamente e meticolosamente concepite, fra coltivazioni a forma di spirale, cimiteri di ossa che sembrano appartenere a misteriosi serpenti-dinosauri alieni, deserti polverosi interrotti da formazioni rocciose, montagne aride e gelide, misteriosi artefatti, crateri senza fondo di forma tondeggiante e foreste oscure, dove gli alberi vivono e allo stesso tempo sembrano morti.

Davvero una gioia per gli occhi (soprattutto di chi immagina pianeti diversi dal nostro).

Anche gli effetti speciali sono di livello cinematografico, in linea con quello che avrebbe potuto essere un lungometraggio “tipico” di Scott: trasformazioni, poteri, navi spaziali e tecnologia sono curati e convincenti.

3. Un’approccio semplice, che si prende il suo tempo

Stufi di quelle serie che devono per forza inserire un cliffhanger alla fine di ogni episodio? Bene, allora Raised by Wolves fa per voi.

La storia è semplice. Due androidi sbarcano su un pianeta ritenuto abitabile e lì adempiono alla loro missione di creare una colonia umana atea, vito che è stato proprio un conflitto religioso a distruggere la Terra.

Episodio dopo episodio, la narrazione prende ritmo e ci troveremo a seguire tutte le (molteplici) difficoltà che i due androidi Madre e Padre si troveranno ad affrontare: crescere i piccoli, educarli, nutrirli, proteggerli in un pianeta che non lascia scampo.

Sia per la sua natura che per l’arrivo di altri sopravvissuti dalla Terra.

Tutto l’affascinante mondo di Raised by Wolves si mostra man mano che la storia procede, quando è giusto farlo: questo lascia spazio a momenti non proprio chiarissimi, ma è una realtà che, per quanto inquietante, spinge lo spettatore a non staccare gli occhi dallo schermo.

Non sempre si capisce dove la storia stia andando a parare, ma il desiderio di saperne di più cresce ad ogni episodio.

In questo tipo di approccio la serie ricorda molto anche Westworld, altro eccellente show che ambisce a mete narrative (e visive) da cinema di altissimo livello.

4. Un eccellente prova (da protagonista?) di Amanda Collin

Come spesso accade nei film di Ridley Scott, il ruolo di protagonista è apparentemente chiaro salvo poi diventare sempre più indistinto man mano che la storia si dipana.

Se dovessimo contare il puro screen time, ovvero quanto appare nelle scene, il protagonista sembrerebbe l’androide Madre interpretato da Amanda Collin.

È lei (essa?) la più tormentata, la più “umana”, la più potente di tutti i personaggi. Gli esseri umani – compreso il nome più famoso del cast, Travis Fimmel, protagonista della serie Vikings – al confronto sono timide figure sullo sfondo.

Madre è la vera leader della colonia, che deve ad ogni costo riuscire nella missione di fondare questa nuova umanità libera da tirannie religiose.

Madre con i suoi “figli”

La figura androgina della Collin interpreta in modo perfetto questo ruolo: è capace di atti di profonda tenerezza e, allo stesso tempo, di trasformarsi in una terribile macchina di distruzione.

Madre in assetto da battaglia

L’attrice danese con la sua recitazione veicola in modo perfetto quell’azzeccato senso di freddezza, di imperturbabilità e di inflessibile determinazione tipici di un androide.

Contemporaneamente, però, è anche capace di trasmettere il profondo senso di smarrimento che una macchina umanoide deve provare – o almeno così si pensa – quando le sue inconfutabili certezze vengono meno.

Lacerata dall’amore verso i suoi bambini e il timore di essere la loro condanna, la Madre di Amanda Collin affascina e inquieta.

5. Tanti puntini da unire

Raised by Wolves getta nella mischia una gran quantità di tematiche: famiglia, religione, tecnologia, bene, male e chi più ne ha più ne metta.

Sono anche piuttosto palesi i riferimenti biblici della serie: Madre e Padre come Adamo ed Eva (ma dopo l’espulsione dal giardino dell’Eden), la postura di Madre quando si solleva in volo che ricorda molto Cristo in croce, la scena del massacro sull’Arca sempre con una postura da Messia biblico, i patimenti degli altri sopravvissuti che vagano nel deserto come gli israeliti e molte altre sfumature toccano le sacre scritture.

Col susseguirsi degli eventi, poi, lo show solleva altre domande e interrogativi a cui spesso non viene data risposta, il che lascia allo spettatore la possibilità di elaborare le sue teorie.

Il bello della serie è anche questo: all’intrattenimento visivo viene affiancato anche un divertente stimolo intellettuale che non è così scontato nella serialità moderna.

Insomma, Raised by Wolves è assolutamente consigliata e non solo ai patiti di fantascienza. L’appuntamento con la serie è l’8 febbraio alle 21.15 su Sky e NOW TV.