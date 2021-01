Quelli che il calcio: la puntata del 6 gennaio

Il 2021 di “Quelli che il calcio” parte con una giornata ricca di calcio, mercoledì 6 gennaio alle 14.00 su Rai2.

Saranno sette le partite seguite, come sempre, dagli schieratissimi inviati-tifosi.

In studio Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu ne parleranno, con i consueti toni leggeri e scanzonati, insieme a Enrico Bertolino, Michela Giraud e Francesco Mandelli.



Ospiti e anticipazioni della puntata

Completeranno il primo parterre dell’anno Adriano Panatta, alle prese con una nuova rubrica alla John Malkovich cucita su misura, e la campionessa spadaccina Rossella Fiamingo.

Enrico Lucci si trasformerà in un ghostbuster per un giorno, a caccia di fantasmi proprio come nella celebre serie cinematografica degli anni ’80. Un altro salto indietro nel tempo lo farà Francesco Paolantoni, in giro per Napoli alla riscoperta delle immortali tradizioni partenopee.

Tornerà poi il Massimiliano Allegri di Ubaldo Pantani e Sigfrido Ranucci, sempre interpretato dal comico toscano. Brenda Lodigiani assumerà invece le fattezze di un altro volto noto di Rai3, la conduttrice di “Geo&Geo” Sveva Sagramola, mentre Toni Bonji sarà l’immaginario autore Gustavo delle Noci.

Le partite del pomeriggio saranno: Sampdoria-Inter con l’ex martellista azzurra Silvia Salis e il giornalista nerazzurro Fabrizio Biasin; Lazio-Fiorentina con l’ex spadaccino Stefano Pantano e l’ex lunghista Fiona May; Crotone-Roma con il rossoblù Marcello Cirillo e la giallorossa Francesca Brienza; Atalanta-Parma con il bergamasco Omar Fantini e lo scrittore emiliano Paolo Nori; Bologna-Udinese con Alberto Cazzola de Lo Stato Sociale e il cantante comico Ruggero dei Timidi; Sassuolo-Genoa con la signora Peluso, Sara Piccinini; e infine Torino-Verona con il granata Boosta.