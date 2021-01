Passaggio a Nord Ovest: la puntata del 9 gennaio

“Passaggio a nord ovest”, il programma ideato e condotto da Alberto Angela, in onda su Rai1 sabato 9 gennaio alle 11.25, partirà anche questa settimana per una lunga esplorazione in continenti lontani, in remote epoche della storia e farà assistere a fenomeni naturali spettacolari.

Anticipazioni della puntata

Insieme ad Alberto Angela si andrà alla scoperta di un aspetto affascinante e poco conosciuto di una località balneare nota principalmente per la vita mondana: Rimini. Fondata nel 268 a.C. dai Romani, Rimini conserva preziose testimonianze, come la Domus del chirurgo Eutikes risalente al III secolo d.C. all’interno della quale sono stati rinvenuti splendidi mosaici e strumenti chirurgici.

Draghi, unicorni, giganti talvolta magici, talvolta temibili. Così ci appaiono i mostri mitologici. Ma perché alcuni, come il drago, si manifestano in qualsiasi tempo e in ogni angolo del mondo? Racchiudono forse elementi di realtà? In una ricerca condotta sui veri mostri della mitologia, gli scienziati hanno trovato risposte sorprendenti.

La città di Vladivostok è un enigma per coloro che vi giungono in treno da Mosca, dopo sette giorni di dondolio continuo al ritmo della strada ferrata. Attraverso lande desolate e foreste, all’improvviso appare la civiltà: una stazione del secolo scorso, gioiello dell’architettura imperiale zarista.