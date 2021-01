Passaggio a nord ovest: la puntata del 2 gennaio

Nuovo appuntamento con “Passaggio a nord ovest”, il programma ideato e condotto da Alberto Angela, in onda sabato 2 gennaio alle 11.25 su Rai1.

Un viaggio all’interno del Teatro Bolshoi, tra spettacolari interni, sale delle prove e ambienti riccamente decorati, per tornare indietro nel tempo e nella storia dei ballerini e dei cantanti che qui si sono esibiti al Teatro.

Anticipazioni della puntata

Dopo il Bolshoi, obiettivo sull’Egitto e – insieme all’egittologo inglese Chris Naunton – su alcuni interrogativi che ancora avvolgono il ritrovamento della mummia di Tutankhamon. Perché la mummia si presentava parzialmente carbonizzata? È stato il risultato di un’imbalsamazione frettolosa e approssimativa? E come è morto il Faraone Bambino? La scienza moderna contribuirà in forme inedite a fare luce su una storia che continua ad affascinare.

Oggi, infine, i “cimiteri di auto” stanno scomparendo uno dopo l’altro e, per qualcuno, quell’insieme di carcasse di carrozzerie arrugginite è come un piccolo patrimonio che rischia di svanire per sempre. Tra interviste a giornalisti, appassionati e collezionisti di ferrivecchi, una realtà che racconta molto del mondo e della società nella quale viviamo.