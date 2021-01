Olivia Rodrigo: la nuova rivelazione della musica mondiale

C’è una nuova stella che svetta al primo posto della classifica mondiale di Spotify, Apple e Amazon (dove ha già totalizzato oltre 26.8 milioni di stream), il suo nome è Olivia Rodrigo, giovane cantautrice e attrice al #1 posto in tutto il mondo con il suo singolo di debutto “drivers license”, un brano brillante e delicato con armonie radianti e percussioni incalzanti.

Chi è Olivia Rodrigo

Già diventata la next big thing della musica americana, la Rodrigo, autrice del brano, aveva svelato la scorsa estate una clip del brano su Instagram e la risposta dei suoi fan era stata talmente incredibile da spingerla ad entrare in studio con il producer (e co-autore) Dan Nigro (Lewis Capaldi, Carly Rae Jepsen) per ultimare il pezzo.

Grazie al sostegno di fan vecchi e nuovi Olivia Rodrigo ha già portato a casa un record significativo: secondo Spotify ha totalizzato in un solo giorno più di qualunque altra artista femminile e più di quello che avevano fatto due re delle classifiche come Justin Bieber e Ed Sheeran con “I don’t care”.

Del brano è disponibile anche il video ufficiale (https://youtu.be/ZmDBbnmKpqQ) diretto da Matthew Dillon Cohen (Ashe, Hinds, Gus Dapperton). Il video, che in meno di una settimana ha già totalizzato quasi 28 milioni di view, è un ritratto vivido di Olivia Rodrigo mentre guida senza meta cantando di un amore perduto come recitano le strofe del brano (“You said forever, now I drive alone past your street”).

Per la Rodrigo una delle gioie più grandi della vita è attingere alle proprie emozioni e dolori come racconta parlando della scrittura di questo brano: “Quando ho scritto ‘drivers license’ avevo appena subito una delusione amorosa ed ero molto confusa” – ricorda la Rodrigo. “Mettere insieme tutti questi sentimenti ed emozioni mi ha reso le cose più chiare e semplici. Credo sia questo lo scopo dello scrivere brani. Non c’è nulla di più terapeutico di suonare il piano nella mia stanza e scrivere una canzone triste. E’ davvero la cosa che più preferisco al mondo”.

Olivia pubblicherà il suo EP di debutto – scritto durante la quarantena – quest’anno.

Con il suo pianoforte, Olivia ha composto brani emozionanti e personalissimi, scegliendo sia l’onestà che la vulnerabilità. Olivia è già una delle promesse della musica mondiale.

Nominata da Variety tra “i personaggi giovani più potenti di Hollywood nel 2020”, Rodrigo ha recitato nel ruolo di Nini Salazar-Roberts nello show di Disney+, High School Musical: The Musical:The Series, di cui al momento stanno girando la seconda stagione. Per la colonna sonora della serie, Olivia ha composto il brano “All I Want“, divenuta una hit in grado di accumulare oltre 200 milioni di stream globali e debuttando nella classifica Billboard Hot 100. Il video del brano ha ottenuto, inoltre, oltre 29 milioni di views.