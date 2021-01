Dal lancio avvenuto a inizio 2019, la nuova generazione della Mazda3 si è affermata come auto di successo nel segmento C in Italia, grazie al suo design sportivo e alle grandi innovazioni in termini di tecnologia e sicurezza che le hanno assicurato le prestigiose 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP.

Le novità della Mazda3

A due anni dall’inizio delle vendite, la Mazda3 si rinnova con la versione 2021 equipaggiata con l’aggiornamento dell’esclusivo motore a benzina Skyactiv-X SPCCI (Spark Controlled Compression Ignition) di Mazda, che offre ora prestazioni più elevate e una maggiore efficienza nei consumi.

Il motore Skyactiv-X 2.0 litri nella sua ultima evoluzione sviluppa 186 CV e una coppia di 240 Nm e migliora nel consumo di carburante che nel ciclo WLTP scende a 4,7 l per 100 km con emissioni di CO 2 ora ridotte a soli 120 g di CO 2 . Come per la CX-30, anche la Mazda3 beneficia di quelle migliorie ottenute grazie all’ottimizzazione del controllo della combustione, a pistoni modificati e all’aggiornamento del software Mazda M Hybrid, che ampliano la fascia operativa nella efficienza della combustione e modificano il rapporto di compressione del motore Skyactiv-X da 16,3:1 a 15,0:1, che fornisce una stabilità di accensione ancora maggiore, riducendo ulteriormente il già bassissimo rischio di inattese autoaccensioni o preaccensioni dovute alla variabilità nella qualità del carburante sui diversi mercati. L’aumento della coppia ottenuto è distribuito lungo tutto l’arco di erogazione, dando principalmente ai bassi regimi una sensazione gradevole di pienezza e prontezza di risposta.

Oltre allo Skyactiv-X 2.0L da 186 CV, le motorizzazioni previste nel line-up di Mazda3 2021 comprendono le due unità Skyactiv-G da 122 CV e 150 CV. Inoltre, le versioni con propulsore Skyactiv-G da 150 CV e con Skyactiv-X sono disponibili anche con cambio automatico Skyactiv Drive, mentre il propulsore 2.0L Skyactiv-X può anche essere accoppiato alla trazione integrale i-Activ AWD. Tutti i motori sono dotati di tecnologia ibrida Mazda M-Hybrid e, nelle versioni con cambio manuale, godono degli ecoincentivi introdotti dal 1° gennaio 2021, poiché presentano emissioni di anidride carbonica ora al di sotto del limite dei 135 g/km nel ciclo WLTP.

In termini di design la Mazda3 2021 resta invariata rispetto al modello precedente, ad eccezione dei nuovi badge “e-SKYACTIV G” e “e-SKYACTIV X”, mentre a livello di dotazioni spicca l’adozione di serie del tetto apribile elettrico sull’allestimento Exclusive con motore Skyactiv-X .

La Mazda3 2021 con motorizzazione 2.0L Skyactiv-X 186 CV con cambio manuale sarà inoltre disponibile anche nell’allestimento 100th Anniversary che caratterizza questa serie speciale con la colorazione esterna Snowflake White Pearl, i sedili interni in pelle Burgundy Red e i poggiatesta anteriori con logo goffrato, i badge esterni, i coprimozzi centrali con logo esclusivo e ulteriori dettagli celebrativi dei cento anni della Casa di Hiroshima.

La Mazda3 2021 è ordinabile sin da ora a un prezzo di listino compreso tra i 24.100 Euro della versione 2.0L Skyactiv-G 122 CV Evolve e i 34.700 Euro della 2.0L Skyactiv-X Exclusive. Le prime unità sono previste arrivare nelle concessionarie italiane a partire da febbraio.