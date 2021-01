Lory Muratti e il suo concept album Lettere da altrove

Producer, scrittore e regista, Lory Muratti ha pubblicato “LETTERE DA ALTROVE“, il suo nuovo ed originale spoken album. Si tratta di un concept album composto da otto tracce che si ispirano alla serie video-narrativa ideata dall’artista durante il periodo di lockdown.

Lettere da altrove: come è nata l’idea di questo disco?

“Lettere da Altrove” è un progetto nato durante l’isolamento della scorsa primavera in risposta al desiderio di trasporre in musica e parole la particolare dimensione emotiva che stavo attraversando. Da sempre produzione musicale e letteraria si muovono nei miei lavori come due anime inscindibili e così accade anche in questo disco con il quale ho provato a dare un posto e un senso alle “presenze” che iniziavano a popolare i miei pensieri in quei giorni. È nato in questo contesto il dialogo con una figura femminile che, nella sua assenza stava prendendo connotati quasi reali e contorni che si facevano sempre più chiari dentro me ed è stato quindi scrivendo lettere a lei indirizzate da un futuro immaginato che quella dimensione interiore ha potuto prendere forma; inizialmente attraverso una serie audio-video-narrativa comparsa in rete accanto al brano “Lettere da Altrove” quindi nel concept album di cui raccontiamo oggi.

Giorni deserti è la canzone che rievoca maggiormente il periodo del lockdown: che giorni sono stati per te?

Giorni in tutto simili a quelli che trascorro ogni volta che mi immergo, anima e corpo, nella costruzione di un nuovo lavoro, sia esso in forma musicale, letteraria o visiva. La forza con cui sono stati vissuti era però data in particolare dal sentirsi prigionieri, sensazione che tutti abbiamo sperimentato, di qualcosa di invisibile e, in particolare nel mio caso, prigioniero anche di me stesso e di una storia che iniziava a prendere forma fra le mie dita.

Trascorrevo così le notti e i giorni alternandomi tra scrittura e trasposizione in musica di ciò che stavo scrivendo. Ho vissuto quelle settimane in uno strano equilibrio dettato dal totale abbandono della realtà a favore di un altro piano di coscienza che si è fatto salvifico come solo ciò che è immaginato a volte sa esserlo.

C’è una traccia in particolare a cui sei legato maggiormente?

Più che amare un brano in particolare, cosa che mi accade di rado in riferimento alle mie produzioni, ho vissuto innamoramenti a fasi alterne, soprattutto durante la stesura del lavoro.

Di certo la title track “Lettere da Altrove” è però un brano cardine in questo percorso che, oltre a essere artistico è anche interiore. Un brano che si è rivelato alla coscienza in modo del tutto non mediato e quasi inconsapevole. La sua creazione è infatti stata in un certo senso figlia di un’epifania grazie alla quale ho avuto davvero la sensazione di trovarmi a lavorare con i miei fantasmi.

Questa pandemia sta, inevitabilmente, cambiando il mondo di fare musica: cosa pensi a riguardo?

Più che cambiare il modo di fare musica, dinamica comunque profondamente toccata dalle distanze che si sono venute a creare, credo che il cambiamento più sostanziale risieda in come la musica viene attualmente fruita. Tante parole si sono già spese su quanto il mondo musicale (come purtroppo molte altre forme d’arte) sia stato svuotato quasi completamente in questi anni del suo valore, non solo in termini economici, ma purtroppo anche contenutistici e formali che è un dramma anche maggiore. Fino a che non rallenteremo in ogni senso lasciando che un’opera possa ancora respirare, non potremo pensare che riesca a sopravvivere a tutto quello che si avvicenda attorno. Troppe valide voci soccombono sommerse dal chiasso, troppo valore è perso in un grido soffocato dall’incedere ostinato del “tutto e subito”, del “troppo e comunque” che sembrano essere diventati gli unici paradigmi possibili del nostro procedere verso un modello di vita che, digitalizzandosi in modo sempre più preoccupante, diviene del tutto sordo e incapace di vera attenzione.

Quali sono i tuoi prossimi progetti in cantiere?

Riguardo a “Lettere da Altrove” l’obiettivo è quello di continuare a far vivere le “corrispondenze” che sono scaturite sin dalla pubblicazione del lavoro e, se sarà possibile, portare questi dialoghi a tradursi in occasioni di incontro dal vivo durante la primavera-estate. In programma invece per il prossimo autunno-inverno c’è l’uscita di un nuovo progetto che avevo in verità scritto e realizzato tempo addietro e che, a causa della pandemia, si era dovuto arrestare ponendo inaspettatamente le condizioni perché potessi dedicarmi alla stesura di “Lettere da Altrove”.

Quale la tua prossima sfida non appena il “nemico Covid” sarà sconfitto?

Riprendere a viaggiare e raccogliere storie da tradurre in musica e narrativa è la cosa di cui maggiormente sento la mancanza e la sfida che vedo all’orizzonte al momento è quindi riprendere quel viaggio che da sempre prosegue per me scandito dalle produzioni a cui do vita. Ci sono degli angoli piuttosto remoti della nostra antica Europa che da tempo desidero raggiungere per indagarli nelle loro profondità. Attendo quindi con ansia il momento in cui potremo tornare a smarrirci senza confini e senza limitazioni.