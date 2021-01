Linea Verde Life: Speciale Roma (2 gennaio)

Linea Verde Life dà il benvenuto all’anno nuovo con una puntata inedita dalla città di Roma.

Anticipazioni della puntata

Dalla terrazza del Palazzo dei Congressi con una luce suggestiva che illumina i giardini pensili e i suoi marmi bianchi, si apre un viaggio nella città eterna che non è solo meta turistica, ma anche una metropoli in continua trasformazione.

Sabato 2 gennaio, su Rai1 alle 12.35, Daniela Ferolla partirà dal gazometro per approdare all’ex mattatoio e mostrare ai telespettatori una Roma industriale e meno nota.

Marcello Masi invece, proseguirà raccontando il meraviglioso Teatro India, luogo dove un tempo si produceva il sapone e ora si producono sogni, per poi finire nel quartiere della Garbatella.

Il programma sarà anche nel quartiere Coppedè per mostrare i suoi palazzi che sono vere opere architettoniche urbane, e ancora, a Monte Ciocci: un’area dove si passa da una pista ciclopedonale super urbana, ai pascoli cittadini. Poi, seguiranno, la vista sopra la Basilica di San Pietro poco conosciuta dagli stessi romani, e un’ esplorazione dal Tevere per uno sguardo “ diverso” sulla città. Infine, un viaggio sul tram 19 che svelerà atmosfere, fotografie e suggestioni molto diverse tra loro, man mano che cambiano i quartieri romani. Non mancherà, come di consueto una ricetta di Federica De Gennaro.