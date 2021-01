Lifestyle Awards Musica 2021: i vincitori

Ed eccoci ad annuciare i vincitori dei Lifestyle Awards Musica 2021. Manca il PREMIO WEB che sarà aperto nei prossimi giorni: a decretare il vincente sarete voi lettori!

Personaggio Maschile dell’Anno: Diodato

Diodato è l’unico artista italiano ad aver vinto nello stesso anno il FESTIVAL DI SANREMO 2020 con “Fai Rumore” (doppio disco di Platino), il Premio della critica Mia Martini Sanremo 2020, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web Sanremo 2020 e il Premio Lunezia, il premio DAVID DI DONATELLO 2020, i NASTRI D’ARGENTO 2020e ilCIAK D’ORO del pubblico 2020 con “Che vita Meravigliosa” come “Migliore canzone originale”.

Personaggio Femminile dell’Anno: Levante

Un 2020 importante per Levante, protagonista al Festival di Sanremo con Tikibombom. Canzone certificata ORO per le vendite incluso nel suo album MAGMAMEMORIA che, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, è stato arricchito da versioni inedite e live dei brani e che ha raggiunto la certificazione ORO per le vendite.

Grande successo anche per il suo singolo VERTIGINE all’interno della colonna sonora della stagione finale di Baby su Netflix

Band rivelazione dell’Anno: The French Fries

“HALLELUJAH FOR TONIGHT” è stato il singolo per sorridere all’estate 2020 di The French Fries, il duo composto da Danilo Tasco e Mia Meneghini.

Un inno alla fiducia verso questo strano mondo che continua a girare e a farci volare intorno al sole, nonostante tutto. Fiducia e gratitudine verso se stessi e le persone con cui dividiamo i passi lungo la strada, il tempo presente e quello che deve ancora entrare nel nostro ritmo con gioia.

Il tutto accompagnato da un mood frizzante, ricco di vibrazioni positive e un sound elettronico-pop vivace e minimal, in stile beat ‘twist3.0’. Un brano che dà spensieratezza e incita alla speranza di essere felici ogni giorno e ogni notte.

Album dell’Anno: Contatto (Negramaro)

Oggi più che mai, il contatto è la parola del futuro attraverso il quale condividere e accendere scintille. Un concept album sul cambiamento il cui simbolo è la farfalla che incarna proprio l’evoluzione e il movimento. “Non 12 canzoni distinte, ma un unico battito d’ali che parte da piccoli gesti intimi per esplodere dall’altra parte del mondo in un uragano di speranza e rivoluzione”. Un riconoscimento che va a questo album per il messaggio che trasmette.

Premio Carriera, 20th Anniversary: Negramaro

Un altro riconoscimento per i Negrarmaro, che nel 2020 hanno festeggiato 20 anni di carriera. La band è nata nel 2000 a Copertino (Lecce). Da allora, dopo tanta gavetta, sacrifici, impegno e dedizione, una carriera costellata da successi che ha portato questa band ad essere una delle più amate d’Italia.

Protagonista Musica in Tv: Antonio Marino

Antonio Marino è stato uno dei protagonisti di All Together Now 2020. Giunto alla finale, ha saputo conquistare il pubblico per la sua bravura, le sue qualità e le doti umane. La sua carriera ha subito un brusco arresto per la scoperta di un cancro alla gola. Ma Antonio ha dimostrato che i treni non passano solo una volta e con grande determinazione e tenacia si è rimesso in gioco con successo.

Evento musicale dell’anno Italiano: Battiti Live

Battiti Live 2020 è stata l’edizione della “maturità” (18 anni dell’evento, ndr) in un anno particolare che resterà nei libri di storia. In un tempo record la radio del sud è riuscita ad organizzare un’edizione straordinaria di quello che si conferma come l’unico appuntamento televisivo dell’estate musicale italiana

Evento musicale dell’anno Italiano: Locus Festival

In un 2020 caratterizzato dall’emergenza Covid-19, il Locus Festival è riuscito a proporre una “Limited Edition” con protagonisti di grande spessore. Da Niccolò Fabi ad alcuni dei protagonisti del prossimo Festival di Sanremo: Ghemon, Colapesce Dimartino e Willie Peyote.