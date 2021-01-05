Lifestyle Awards Auto 2021

Ed eccoci qui alla prima categoria dei Lifestyle Awards 2021, dedicata al settore auto.
Per il mondo automotive potrete votare il brand dell’anno e, subito dopo, votare un modello per categoria.
Per quanto concerne i brand e i modelli di auto per categoria, sono stati scelti i primi dieci per categoria secondo i dati del mercato italiano di Unrae.
Le votazioni termineranno domenica 17 gennaio alle 23.59.
Vota per i Lifestyle Awards 2021 – Auto
Le auto in gara
|BERLINE DELL’ANNO
|FIAT
|PANDA
|LANCIA
|YPSILON
|RENAULT
|CLIO
|FIAT
|500
|TOYOTA
|YARIS
|CITROEN
|C3
|DACIA
|SANDERO
|OPEL
|CORSA
|PEUGEOT
|208
|VOLKSWAGEN
|POLO
|CROSSOVER
|FIAT
|500X
|RENAULT
|CAPTUR
|JEEP
|RENEGADE
|FORD
|PUMA
|VOLKSWAGEN
|T-ROC
|VOLKSWAGEN
|T-CROSS
|DACIA
|DUSTER
|PEUGEOT
|2008
|PEUGEOT
|3008
|JEEP
|COMPASS
|FUORISTRADA
|JEEP
|COMPASS
|ALFA ROMEO
|STELVIO
|JEEP
|RENEGADE
|LAND ROVER
|RANGE ROVER EVOQUE
|BMW
|X3
|AUDI
|Q5
|AUDI
|Q3
|MERCEDES
|GLC
|VOLKSWAGEN
|TIGUAN
|SUZUKI
|VITARA
|STATION WAGON
|SKODA
|OCTAVIA
|FORD
|FOCUS
|AUDI
|A4
|FIAT
|TIPO
|TOYOTA
|COROLLA
|BMW
|SERIE 3
|PEUGEOT
|308
|VOLKSWAGEN
|PASSAT
|AUDI
|A6
|OPEL
|ASTRA
|MONOVOLUME PICCOLO
|FIAT
|500L
|HYUNDAI
|IX20
|CITROEN
|C3
|FORD
|B-MAX
|RENAULT
|MODUS
|KIA
|VENGA
|MONOVOLUME COMPATTO
|MERCEDES
|CLASSE B
|BMW
|SERIE 2
|CITROEN
|C4
|RENAULT
|SCENIC
|VOLKSWAGEN
|TOURAN
|DACIA
|LODGY
|PEUGEOT
|5008
|NISSAN
|EVALIA
|VOLKSWAGEN
|CADDY
|FIAT
|MULTIPLA
|MULTISPAZIO
|PEUGEOT
|RIFTER
|CITROEN
|BERLINGO
|VOLKSWAGEN
|CADDY
|DACIA
|DOKKER
|RENAULT
|KANGOO
|FIAT
|QUBO
|OPEL
|COMBO
|TOYOTA
|PROACE CITY
|FORD
|TOURNEO COURIER
|FORD
|TOURNEO CONNECT
|MONOVOLUME GRANDE
|MERCEDES
|CLASSE V
|OPEL
|ZAFIRA LIFE
|PEUGEOT
|TRAVELLER
|CITROEN
|SPACETOURER
|TOYOTA
|PROACE VERSO
|FORD
|S-MAX
|SEAT
|ALHAMBRA
|RENAULT
|ESPACE
|TOYOTA
|PRIUS
|FORD
|GALAXY
|COUPE
|PORSCHE
|911
|BMW
|SERIE 4
|BMW
|SERIE 2
|PORSCHE
|TAYCAN
|MERCEDES
|CLASSE E
|PORSCHE
|PANAMERA
|MERCEDES
|CLS
|MERCEDES
|CLASSE C
|AUDI
|A7
|PORSCHE
|718 CAYMAN
|CABRIO E SPIDER
|MINI
|MINI
|FIAT
|500
|PORSCHE
|911
|SMART
|FORTWO
|BMW
|Z4
|VOLKSWAGEN
|T-ROC
|MAZDA
|MX-5
|BMW
|SERIE 2
|MERCEDES
|CLASSE C
|PORSCHE
|718 BOXSTER
|PNEUMATICI
|Nokian Tyres
|Continental
|Goodyear
|Michelin
|Dunlop