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Lifestyle Awards Auto 2021

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Lifestyle Awards Auto 2021

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Ed eccoci qui alla prima categoria dei Lifestyle Awards 2021, dedicata al settore auto.

Per il mondo automotive potrete votare il brand dell’anno e, subito dopo, votare un modello per categoria.

Per quanto concerne i brand e i modelli di auto per categoria, sono stati scelti i primi dieci per categoria secondo i dati del mercato italiano di Unrae.

Le votazioni termineranno domenica 17 gennaio alle 23.59.

Vota per i Lifestyle Awards 2021 – Auto

Le auto in gara

BERLINE DELL’ANNO
FIATPANDA
LANCIAYPSILON
RENAULTCLIO
FIAT500
TOYOTAYARIS
CITROENC3
DACIASANDERO
OPELCORSA
PEUGEOT208
VOLKSWAGENPOLO
CROSSOVER
FIAT500X
RENAULTCAPTUR
JEEPRENEGADE
FORDPUMA
VOLKSWAGENT-ROC
VOLKSWAGENT-CROSS
DACIADUSTER
PEUGEOT2008
PEUGEOT3008
JEEPCOMPASS
FUORISTRADA
JEEPCOMPASS
ALFA ROMEOSTELVIO
JEEPRENEGADE
LAND ROVERRANGE ROVER EVOQUE
BMWX3
AUDIQ5
AUDIQ3
MERCEDESGLC
VOLKSWAGENTIGUAN
SUZUKIVITARA
STATION WAGON
SKODAOCTAVIA
FORDFOCUS
AUDIA4
FIATTIPO
TOYOTACOROLLA
BMWSERIE 3
PEUGEOT308
VOLKSWAGENPASSAT
AUDIA6
OPELASTRA
MONOVOLUME PICCOLO
FIAT500L
HYUNDAIIX20
CITROENC3
FORDB-MAX
RENAULTMODUS
KIAVENGA
MONOVOLUME COMPATTO
MERCEDESCLASSE B
BMWSERIE 2
CITROENC4
RENAULTSCENIC
VOLKSWAGENTOURAN
DACIALODGY
PEUGEOT5008
NISSANEVALIA
VOLKSWAGENCADDY
FIATMULTIPLA
MULTISPAZIO
PEUGEOTRIFTER
CITROENBERLINGO
VOLKSWAGENCADDY
DACIADOKKER
RENAULTKANGOO
FIATQUBO
OPELCOMBO
TOYOTAPROACE CITY
FORDTOURNEO COURIER
FORDTOURNEO CONNECT
MONOVOLUME GRANDE
MERCEDESCLASSE V
OPELZAFIRA LIFE
PEUGEOTTRAVELLER
CITROENSPACETOURER
TOYOTAPROACE VERSO
FORDS-MAX
SEATALHAMBRA
RENAULTESPACE
TOYOTAPRIUS
FORDGALAXY
COUPE
PORSCHE911
BMWSERIE 4
BMWSERIE 2
PORSCHETAYCAN
MERCEDESCLASSE E
PORSCHEPANAMERA
MERCEDESCLS
MERCEDESCLASSE C
AUDIA7
PORSCHE718 CAYMAN
CABRIO E SPIDER
MINIMINI
FIAT500
PORSCHE911
SMARTFORTWO
BMWZ4
VOLKSWAGENT-ROC
MAZDAMX-5
BMWSERIE 2
MERCEDESCLASSE C
PORSCHE718 BOXSTER
PNEUMATICI
Nokian Tyres
Continental
Goodyear
Michelin
Dunlop
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