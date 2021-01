Quali sono le malattie che più hanno reso pensierosi i milanesi durante lo scorso anno? Quali le più cercate online?

Nonostante l’emergenza Covid-19 abbia catalizzato quasi totalmente l’attenzione, non è stata l’unica problematica legata al benessere e alla salute ad aver destato preoccupazione tra i pazienti dello Stivale.

MioDottore, piattaforma specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner, ha indagato i propri dati, analizzando le ricerche effettuate sulla sua piattaforma nel 2020, delineando ciò che maggiormente ha generato dubbi, necessità di chiarimenti o anche semplicemente curiosità tra i pazienti del capoluogo lombardo quando si parla di salute.

La top 10 di Milano nel dettaglio

Per quanto riguarda le ricerche in ambito benessere, gli utenti di Milano seguono il trend nazionale, infatti anche per loro l’endometriosi è al primo posto tra le preoccupazioni a tema salute. Seguono nelle ricerche meneghine la sindrome delle apnee notturne e l’ernia inguinale, rispettivamente alla 2° e 3° posizione di questa speciale classifica.

Un’area che ha catturato particolarmente l’attenzione dei milanesi è quella ginecologica, che copre l’8% delle ricerche complessive; nello specifico, oltre all’endometriosi, si aggiungono tra le preoccupazioni a livello intimo anche la sindrome dell’ovaio policistico e la menopausa, rispettivamente al 4° e 5° posto.

Anche la sfera chirurgica impensierisce gli abitanti del capoluogo lombardo, infatti il 5% delle ricerche da loro condotte negli ultimi 12 mesi si concentrata proprio in questo ambito; in particolare, oltre a indagare sull’ernia inguinale, sono preoccupati anche dal lipoma (in 8° posizione).