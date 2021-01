Le città più felici al mondo: Amsterdam in cima alla lista

Un nuovo studio rivela le città ideali dove vivere una vita sana e felice

Lenstore ha analizzato 44 città internazionali secondo 10 parametri, tra cui il numero di ore di luce solare, il costo medio di iscrizione in palestra ed il livello di inquinamento per determinare quali città promuovono lo stile di vita più sano e felice.

Con il 2021 ormai alle porte, in molti stanno scrivendo la lista dei buoni propositi per il nuovo anno. Prendersi maggiore cura di sé stessi (45%), fare più esercizio fisico (43%) e perdere peso (41%) sono i buoni propositi più comuni tra gli italiani.

Uno studio dimostra che la città in cui viviamo può aiutare a determinare il nostro livello di salute e di felicità, offrendoci gli strumenti giusti per raggiungere i nostri obiettivi e mantenerci in forma.

Le 10 città più ‘salutari’ al mondo sono:

Classifica Città 1 Amsterdam 2 Sydney 3 Vienna 4 Stoccolma 5 Copenhagen 6 Helsinki 7 Fukuoka 8 Berlino 9 Barcellona 10 Vancouver

Amsterdam si classifica prima tra le città migliori per vivere sani e felici

La capitale olandese si classifica prima tra le destinazioni che promuovono lo stile di vita più salutare. Famosa per le sue biciclette, e i suoi canali pittoreschi, non è strano che Amsterdam sia in cima alla lista. La città ospita più di 400 attività di ricreazione all’aperto, oltre ad essere tra le città meno inquinata d’Europa.

Inoltre l’Olanda è il quinto paese più felice al mondo, ed il sesto paese migliore in Europa per quanto riguarda il tasso di obesità, che corrisponde appena al 20,4%, circa il 10% in meno rispetto al Regno Unito (27,8%).

Sydney si classifica seconda tra le città che promuovono lo stile di vita più salutare, con un numero di ore di luce solare pari a 2.636 all’anno, oltre 1.000 in più rispetto a Berlino, Dublino e Ginevra.

L’Europa ospita 7 città salutari su 10

Tra le 10 destinazioni che promuovono lo stile di vita più salutare, sette sono in Europa, tre tra le quali si trovano in paesi Scandinavi: Stoccolma, Copenhagen e Helsinki. Queste destinazioni sono note per i livelli molto bassi di inquinamento, orari lavorativi corti e flessibili e livelli di felicità alti.

Fukuoka in Giappone si classifica settima al mondo tra le città che promuovono lo stile di vita più sano, oltre ad essere la destinazione più ‘salutare’ in Asia. La città mantiene il numero più alto di ore di luce solare tra le 10 città della top 10 (2.769), battendo Sydney e Barcellona.

La città di Vancouver in Canada si classifica decima tra le città che promuovono lo stile di vita più salutare, e si classifica prima in Nord America, con livelli di inquinamento decisamente più bassi rispetto ad altre città europee come Berlino (39,41%), Barcellona (65,19%) ed Amsterdam (30,93%).

Londra si classifica tra le 10 peggiori città per stile di vita

Alcune città sono all’avanguardia per ciò che riguarda il sostenimento di uno stile di vita sano, mentre per altre questa sfida può essere più impegnativa e difficile.

Le 10 città peggiori per mantenere uno stile di vita sano sono:

Città del Messico Mosca New York Washington D.C. Milano Johannesburg Londra Zurigo San Paolo Parigi

Londra si classifica come la settima città meno sana dove vivere. Nonostante la capitale del Regno Unito mantenga un numero molto alto di attività ricreazionali all’aperto (433), il numero di ore di luce solare annuali rimane molto basso (1,633), ed il numero di ristoranti take away molto alto.

Gli Stati Uniti ospitano due tra le città meno sane dove vivere: New York (terza) e Washington D.C. (quarta). Con il tasso più alto di obesità al mondo (corrispondente al 36,2% della popolazione), ed il maggior numero di ore lavorative, gli Stati Uniti non sono la destinazione migliore per condurre uno stile di vita sano e felice.