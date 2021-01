ItaliaSì: la puntata del 2 gennaio

Sabato 2 gennaio alle 16.00 su Rai1 torna l’appuntamento con il podio del pomeriggio di Rai 1 in una puntata speciale “ItaliaSì!” con Marco Liorni.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Il filo conduttore della prima puntata del nuovo anno sono le storie, raccontate sul podio, di chi desidera iniziare il 2021 con speranza, forza e tanti sogni da realizzare. Come quella dei ragazzi che, durante il primo lockdown a Milano, si sono innamorati guardandosi dal balcone e oggi vivono felicemente insieme; della famiglia Barberis che ha lasciato tutto per fare il giro del mondo in barca a vela, o la donna che, grazie al primo trapianto di mani, è tornata ad accarezzare le persone che ama.

Obiettivo anche su speranze e sogni di personaggi famosi come, Albano reduce dalla prima esperienza lavorativa al fianco della figlia Jasmine; sull’incontro tra Gianni Morandi e l’allenatore del suo Bologna Sinisa Mihajlovic; e sui consigli del maestro Raimondi Todaro a quattro giovani gemelli-ballerini di Meta di Sorrento.

Sempre in questa puntata Marco Liorni riproporrà alcune delle storie dei protagonisti saliti sul podio del programma per conoscerne lo sviluppo, il lieto fine o la soluzione dei loro problemi.

Come quella della siciliana Giusy Barraco che, in collegamento da Palermo, ha raccontato il vergognoso furto della sua sedia a rotelle e che, grazie a un invito fatto in diretta da Milly Carlucci, ha trovato la forza di tornare a ballare inseguendo la sua grande passione. O l’emozionante racconto di Roberto che chiedeva ai produttori di macchine fotografiche un modello “adatto” per la sua compagna Tiziana, che in seguito a un ictus, non poteva più scattare foto con la mano destra. Il suo sogno si è realizzato, grazie al podio di Italiasì, e nel 2021 Tiziana tornerà a fotografare il mare.

Da casa si può partecipare mandando sms o whsatsapp al numero 333.6196865, inviare una email a italiasi@rai.it o lasciare un messaggio allo 06.36869161. Presenti anche all’indirizzo Instagram.

Un programma di Marco Liorni Gianluigi De Stefano, Lucia Leotta, Paolo Logli, Cristina Serra, e Danila Lostumbo, Patrizia Fanelli, Ivo Pagliarulo, Caterina Varvello, e di Tania Carminati, Susanna Checconi, Raffaella De Gregorio. Consulenza Artistica Tonino Quinti. La scenografia è di Flaminia Suri e la regia di Salvatore Perfetto.