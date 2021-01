Nuova puntata di ItaliaSì! e nuovo appuntamento con Marco Liorni e il famoso podio del pomeriggio di Rai1.

Ospiti e anticipazioni della puntata del 16 gennaio

Sabato 16 gennaio, alle 15.50, nella diciottesima puntata del programma, salirà sul podio Arnaldo Mangini, ovvero uno dei sosia più famosi di Mr Bean: dovrà andare anche lui in pensione come il famoso personaggio Rowan Atkinson? Antonio, poi, darà la sua interpretazione del Big Bang.

Sul podio anche il fisico Valerio Rossi Albertini. Mandarino il Gatto, salvato a 21 anni, tornerà finalmente dalla sua famiglia; Anna racconterà di una truffa sventata; l’attrice Diana Del Bufalo, artista poliedrica, parlerà della sua carriera, così come Chiara Francini, comica e scrittrice. Sul podio del programma anche 2 bambini, uno del Nord e uno del Sud, accumunati dalla stessa, grande bontà.

Molte anche le tematiche delicate, che accenderanno e divideranno come sempre, gli animi del pubblico a casa. Una pagina verrà dedicata al Covid, con le buone notizie e verranno aperti collegamenti con persone comuni e esperti per fare il punto sui vaccini. Il podio di ItaliaSì! sarà al centro della scena, come di consueto, per permettere a chiunque lo voglia, di salire e dire qualcosa a tutti, mettendo in primo piano un’esperienza personale che verrà, finalmente, portata alla ribalta.