Il Salone delle Meraviglie: la puntata del 26 gennaio

Federico Fashion style torna martedì 26 gennaio, con due imperdibili appuntamenti della quarta stagione del Salone delle Meraviglie.

Il programma, prodotto da Pesci Combattenti, andrà in onda su Real Time con il tradizionale doppio orario alle 22:40 e alle 23:10.

Le anticipazioni degli episodi

Nel primo episodio Roberta e Miriam decidono di andare in avanscoperta nel nuovo salone di Via del Tritone. Nel frattempo, proprio in Rinascente entra una cliente un pò pittoresca, una fashion artist! Riuscirà Federico a destreggiarsi tra nuove e storiche clienti?

Nel secondo episodio di questa settimana: c’è urgentemente bisogno di una sostituzione al centralino del Salone delle Meraviglie.

Tatiana, Patty, Alessia hanno una missione importante: rispondere ai telefoni e prendere nota delle prenotazioni di tutti i saloni! Federico intanto è in crisi: in negozio si sono presentate due gemelle dal look molto particolare.